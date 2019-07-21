كيف تكون مخلصًا؟

كل باطن يخالفه ظاهر؛ فهو باطل
*صحبة المخلصين: قال ﷺ: “الرجل على دين خليله..” (رواه الترمذي).
*إخفاء العبادة وإسرارها، والله جل وعز يقول { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ }[البقرة: 271]
*محاسبة النفس أدق وأشد ما تكون المحاسبة، وهي المحاسبة الملازمة في كل حين، قال جل وعز { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } [العنكبوت: 69]،
عاشرًا:لزوم دعاء الله والإقبال عليه وتكرار ذلك، فالعبد الفقير إذا لزم باب سيده أشفق عليه ورحمه وقضى حاجته ومطلوبه وسدّ خلته...فالدعاء الدعاء لله جل وعز
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أسماء الله الحسنى
الله جل جلاله
*صحبة المخلصين: قال ﷺ: “الرجل على دين خليله..” (رواه الترمذي).
*إخفاء العبادة وإسرارها، والله جل وعز يقول { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ }[البقرة: 271]
*محاسبة النفس أدق وأشد ما تكون المحاسبة، وهي المحاسبة الملازمة في كل حين، قال جل وعز { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } [العنكبوت: 69]،
عاشرًا:لزوم دعاء الله والإقبال عليه وتكرار ذلك، فالعبد الفقير إذا لزم باب سيده أشفق عليه ورحمه وقضى حاجته ومطلوبه وسدّ خلته...فالدعاء الدعاء لله جل وعز
للمزيد حول الموضوع كيف تكون مخلصاً
اقرأ أيضا
الايمان بالله
أسماء الله الحسنى
الله جل جلاله