كيف تكون مخلصًا؟

كل باطن يخالفه ظاهر؛ فهو باطل*صحبة المخلصين: قال ﷺ: “الرجل على دين خليله..” (رواه الترمذي).*إخفاء العبادة وإسرارها، والله جل وعز يقول { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ }[البقرة: 271]*محاسبة النفس أدق وأشد ما تكون المحاسبة، وهي المحاسبة الملازمة في كل حين، قال جل وعز { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } [العنكبوت: 69]،عاشرًا:لزوم دعاء الله والإقبال عليه وتكرار ذلك، فالعبد الفقير إذا لزم باب سيده أشفق عليه ورحمه وقضى حاجته ومطلوبه وسدّ خلته...فالدعاء الدعاء لله جل وعزاقرأ أيضا