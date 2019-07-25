تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 25 جويلية 2019

السعر: 13.99$ !! قبل : 14.99$
تخفيض للسماعات الجديدة Bluedio Hi TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2y7ap4q
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 283.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XFVSv7
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: MI9T64BLUE
نسخة 4/64GB, اللون الأحمر
السعر بعد الكوبون: 165.99$ !! قبل : 169.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2LHNMw7
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBN7464RED
الشراء من خلال التطبيق
السعر: 145.99$ !
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A2 Lite ! نسخة 4/64GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2SD8ONq
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر: 69.99$ !! قبل : 99.99$
تخفيض لـ Xiaomi Mija Handheld Gimbal !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2K1O9yA
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر يظهر في العربة
السعر: 139.99$ !! قبل : 149.99$
تخفيض للساعة الذكية الجديدة Xiaomi Haumi AMAZFIT GTR ! نسخة عالمية
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Y4RYgg
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
أقل سعر
نسخة 6/128GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 299.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2NWkEU0
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBMI9T800
نسخة 4/64GB, اللون الأسود
السعر بعد الكوبون: 155.99$ !! قبل : 159.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YcTCHX
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBN7464BLACK
Gearbesthttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=344669209809591&set=gm.1193294700873133&type=3&eid=ARBjv0OXATIvp73B13CoingQwMfbI6ziNvBhLEKy0BL_EakkwtrghBYRBEZFUZ1K6xbpa8oL9Q059Y9c&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344695369806975&set=gm.1193321704203766&type=3&eid=ARBDRvCNcStpkKM5XICVAB-g8IRRodsorqutWZYHghVWNLMjCi1UGFeU3hOfrHgoTY-yoNS3gecpZXIR&ifg=1
تخفيض للسماعات الجديدة Bluedio Hi TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2y7ap4q
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 283.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2XFVSv7
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: MI9T64BLUE
نسخة 4/64GB, اللون الأحمر
السعر بعد الكوبون: 165.99$ !! قبل : 169.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2LHNMw7
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBN7464RED
الشراء من خلال التطبيق
السعر: 145.99$ !
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A2 Lite ! نسخة 4/64GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2SD8ONq
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر: 69.99$ !! قبل : 99.99$
تخفيض لـ Xiaomi Mija Handheld Gimbal !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2K1O9yA
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
السعر يظهر في العربة
السعر: 139.99$ !! قبل : 149.99$
تخفيض للساعة الذكية الجديدة Xiaomi Haumi AMAZFIT GTR ! نسخة عالمية
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Y4RYgg
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
Gearbest
أقل سعر
نسخة 6/128GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 299.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2NWkEU0
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBMI9T800
نسخة 4/64GB, اللون الأسود
السعر بعد الكوبون: 155.99$ !! قبل : 159.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YcTCHX
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBN7464BLACK
Gearbesthttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=344669209809591&set=gm.1193294700873133&type=3&eid=ARBjv0OXATIvp73B13CoingQwMfbI6ziNvBhLEKy0BL_EakkwtrghBYRBEZFUZ1K6xbpa8oL9Q059Y9c&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344695369806975&set=gm.1193321704203766&type=3&eid=ARBDRvCNcStpkKM5XICVAB-g8IRRodsorqutWZYHghVWNLMjCi1UGFeU3hOfrHgoTY-yoNS3gecpZXIR&ifg=1