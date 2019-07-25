تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 25 جويلية 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
9
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
💰 السعر: 13.99$ 🤑 !! قبل 🔥: 14.99$
🎉 تخفيض للسماعات الجديدة Bluedio Hi TWS ☺💝 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2y7ap4q
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

📌 نسخة 6/64GB ☺
💰 السعر بعد الكوبون: 283.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 😎😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2XFVSv7
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: MI9T64BLUE


📌 نسخة 4/64GB, اللون الأحمر ❤
💰 السعر بعد الكوبون: 165.99$ 🤑 !! قبل 🔥: 169.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 🥰😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2LHNMw7
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: GBN7464RED


الشراء من خلال التطبيق 😉
💰 السعر: 145.99$ 🤑 !
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A2 Lite 😍😋 ! نسخة 4/64GB ❤
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2SD8ONq
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


💰 السعر: 69.99$ 🤑 !! قبل 🔥: 99.99$
🎉 تخفيض لـ Xiaomi Mija Handheld Gimbal 💛😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2K1O9yA
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest


🔸 السعر يظهر في العربة
💰 السعر: 139.99$ 🤑 !! قبل 🔥: 149.99$
🎉 تخفيض للساعة الذكية الجديدة Xiaomi Haumi AMAZFIT GTR 😎😍 ! نسخة عالمية
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Y4RYgg
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
Gearbest

أقل سعر 🔥
📌 نسخة 6/128GB, اللون الأزرق 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 299.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T ❤😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2NWkEU0
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✂ الكوبون: GBMI9T800

📌 نسخة 4/64GB, اللون الأسود 😍
💰 السعر بعد الكوبون: 155.99$ 🤑 !! قبل 🔥: 159.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 😁🤩 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2YcTCHX
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: GBN7464BLACK
Gearbesthttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=344669209809591&set=gm.1193294700873133&type=3&eid=ARBjv0OXATIvp73B13CoingQwMfbI6ziNvBhLEKy0BL_EakkwtrghBYRBEZFUZ1K6xbpa8oL9Q059Y9c&ifg=1


اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344695369806975&set=gm.1193321704203766&type=3&eid=ARBDRvCNcStpkKM5XICVAB-g8IRRodsorqutWZYHghVWNLMjCi1UGFeU3hOfrHgoTY-yoNS3gecpZXIR&ifg=1
 
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