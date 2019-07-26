مصري مواليد الجزائر على يوتيوب

م

مصري مواليد الجزائر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 أوت 2006
المشاركات
337
النقاط
13
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله،

وتستمر رحلتي في حب الجزائر، وأقرر أن أفتح قناة على اليوتيوب أحكي فيها لكم عن حبي للجزائر وقصتي معها، أحكي لكم عن مشاعري وتطورها تجاه الجزائر وأهلها منذ الصغر، أحكي لكم عن محطات ومواقف وذكريات كثيرة في رحلتي في حب الجزائر. كل الحب والتقدير إلى الجزائر وأهلها الطيبين الغاليين، "راني نحبكم بزاف".
رابط القناة: https://www.youtube.com/channel/UC33cJXPIGNtFcJIzU5egZgw

 
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