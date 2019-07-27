الجيش سيطلق مخطط لزراعة الأشجار و استصلاح الأراضي في المناطق المعينة

ربع وحدات الجيش سيخصص لهذه العملية

الجيش سيطلق تنفيذ مخطط لزراعة الأشجار و استصلاح الأراضي في المناطق المعينة بدون مهلة محددة

الكفاءات العسكرية سيعاد تكوينها في الدول الرائدة في هذا المجال بالتوازي مع سير تطبيق المخطط

لا يسمح بمشاركة المجتمع المدني و لا تدخل للسلطات المحلية

لا يوجد انقطاع للعملية

سينشئ الجيش محميات تعترف لاحقا من طرف منضمة الأمم المتحدة

تمسح كل العوائق أمام سير المخطط

نعامة

الجلفة

سعيدة

تبسة

تلمسان

غليزان

الوادي

المدية