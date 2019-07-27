الجيش سيطلق مخطط لزراعة الأشجار و استصلاح الأراضي في المناطق المعينة

حمل شحن من مختلف السلالات الحيوانية للعيش في المناطق المعينة للأختبار

ربع وحدات الجيش سيخصص لهذه العمليةالجيش سيطلق تنفيذ مخطط لزراعة الأشجار و استصلاح الأراضي في المناطق المعينة بدون مهلة محددةالكفاءات العسكرية سيعاد تكوينها في الدول الرائدة في هذا المجال بالتوازي مع سير تطبيق المخططلا يسمح بمشاركة المجتمع المدني و لا تدخل للسلطات المحليةلا يوجد انقطاع للعمليةسينشئ الجيش محميات تعترف لاحقا من طرف منضمة الأمم المتحدةتمسح كل العوائق أمام سير المخططنعامةالجلفةسعيدةتبسةتلمسانغليزانالواديالمدية