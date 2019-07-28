شرح متوفر 225 دولار PAYONEER بايونير (190دج

NASSIM43

NASSIM43

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
21
محل الإقامة
ALGERA
الجنس
ذكر
متوفر 225 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP ب 190 دج
اقل مبلغ للحجز هو 50 دولار للبنك بايونير
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
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