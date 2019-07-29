شرح موقع cut-urls وطريقة الربح منه 10دولار يوميا

hmida madrid

hmida madrid

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29 جويلية 2019
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شرح موقع cut-urls وطريقة الربح منه 10دولار يوميا
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بسم الله الرحمن الرحيم سنتعرف اليوم ان شاء الله تعالى على احد مواقع الربح من الانترنت وهو موقعcut-urls.

يعتبر موقع cut-urls من افضل مواقع الربح من اختصار الروابط (ان لم يكن افضلها على الاطلاق).
لماذا قلت افضلها على الاطلاق .

    • 1 الحد الادنى للدفع في موقعcut-urls هو 3 دولار
    • 2 تعدد طرق الدفع بعكس المواقع الاخرى
    • 3 ارتفاع قيمة النقرة بالنسبة الى الف زائر فهو يعطيك 8 دولار
  2. ربح المال ربح المالربح المالربح المالربح المالربح المال
بدون ان اطيل عليكم سنمر الى شرح الموقع وطريقةالربح منه.
للتسجيل في الموقع
الطريقةساكتفي بشرح هذه الطريقة فقط)
اولا ندخل الى صفحة التسجيل من هنا
ستظهر لنا صفحة البداية بهذا الشكل ثم نضغط على كلمة Register كما هو موضح في الصورة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
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