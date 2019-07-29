hmida madrid
:: عضو منتسِب ::
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كورس الديب ويب, الدارك ويب أو الانترنت المظلم باللغة العربية
كورس الديب ويب, الدارك ويب أو الانترنت المظلم باللغة العربية
توجد الكثير من كورسات الديب ويب الاجنبية, ولكن لم نرى لحد الان كورس باللغة العربية يتحدث عن الديب ويب, اليوم معنا كورس عربي للأخ المصري علي منتصر, والذي تناول فيه كل ما يحتاجه المبتدئ وحتى المحترف, من الصفر الى الاحتراف, حيث يبدأ معك من تحميل المتصفح تور, وتثبيته حتى فتح مواقع الانترنى المخفي وتصفحها, واستعراض مواقع التواصل الاجتماعي على الديب ويبالكورس محتواه نظيف بحيث تعمد الأخ علي الإبتعاد عن مواقع تجارة المخدرات و المواقع الإباحية و مواقع السرقة.واضاف طريقة برايفت حول توضيح كيفية الإستفادة و ربح المال عن طريق نقل المقالات الأكاديمية و غيرها من الطرق المميزة.
محتوى الكورس:
يتكون الكورس من 19 درس كالأتي:
01. هل يحتوي الإنترنت المظلم على 96% من محتوى الويب
02. 6 معتقدرات خاطئة عن الإنترنت المظلم
03. تسطيب برنامج TOR و تشغيله في مصر
04. تصفح الإنترنت المظلم و ما فيه من خدمات
05. المقارنة بين موقع Thepiratebay على الواقع و الديب ويب
06. محركات البحث في الإنترنت المظلم
07. خدمات الإيميل على الإنترنت المخفي
08. مواقع الشات - الدردشة على الإنترنت المظلم
09. مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت المخفي
10. الحصول على الجنسية الأمريكية و البريطانية من الإنترنت المظلم
11. فهرس مواقع Torlinks
12. فهرس مواقع الإنترنت المظلم Dark Onion Dir
13. فهرس مواقع OnionList
14. مواقع الإستضافة على الإنترنت المظلم
15. احصل على دومين onion و استضافة مجانية
16. تشفير الرسائل و المستندات أونلاين
17. شاهد فيديوهاتك أكثر من مرة و احصل على عدد مشاهدات و دقائق أكثر
18. برنامج Encipher it لتشفير الرسائل
19. الدخول على الإنترنت المظلم من الأندرويد
كورس الإنترنت المخفي و الإنترنت المظلم
كورس الديب ويب, الدارك ويب أو الانترنت المظلم باللغة العربية
توجد الكثير من كورسات الديب ويب الاجنبية, ولكن لم نرى لحد الان كورس باللغة العربية يتحدث عن الديب ويب, اليوم معنا كورس عربي للأخ المصري علي منتصر, والذي تناول فيه كل ما يحتاجه المبتدئ وحتى المحترف, من الصفر الى الاحتراف, حيث يبدأ معك من تحميل المتصفح تور, وتثبيته حتى فتح مواقع الانترنى المخفي وتصفحها, واستعراض مواقع التواصل الاجتماعي على الديب ويبالكورس محتواه نظيف بحيث تعمد الأخ علي الإبتعاد عن مواقع تجارة المخدرات و المواقع الإباحية و مواقع السرقة.واضاف طريقة برايفت حول توضيح كيفية الإستفادة و ربح المال عن طريق نقل المقالات الأكاديمية و غيرها من الطرق المميزة.
محتوى الكورس:
يتكون الكورس من 19 درس كالأتي:
01. هل يحتوي الإنترنت المظلم على 96% من محتوى الويب
02. 6 معتقدرات خاطئة عن الإنترنت المظلم
03. تسطيب برنامج TOR و تشغيله في مصر
04. تصفح الإنترنت المظلم و ما فيه من خدمات
05. المقارنة بين موقع Thepiratebay على الواقع و الديب ويب
06. محركات البحث في الإنترنت المظلم
07. خدمات الإيميل على الإنترنت المخفي
08. مواقع الشات - الدردشة على الإنترنت المظلم
09. مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت المخفي
10. الحصول على الجنسية الأمريكية و البريطانية من الإنترنت المظلم
11. فهرس مواقع Torlinks
12. فهرس مواقع الإنترنت المظلم Dark Onion Dir
13. فهرس مواقع OnionList
14. مواقع الإستضافة على الإنترنت المظلم
15. احصل على دومين onion و استضافة مجانية
16. تشفير الرسائل و المستندات أونلاين
17. شاهد فيديوهاتك أكثر من مرة و احصل على عدد مشاهدات و دقائق أكثر
18. برنامج Encipher it لتشفير الرسائل
19. الدخول على الإنترنت المظلم من الأندرويد
كورس الإنترنت المخفي و الإنترنت المظلم