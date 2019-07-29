اختراق فيس بوك عن طريق الهندسة الاجتماعية والحماية منة

hmida madrid
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بسم الله الرحمن الرحيم
فى هذة المقال سوف نتابع حديثنا عن كيف يتم اختراق الفيس بوك والحماية منها سوف نتكلم عن طريقة من طرق الهندسة الاجتماعية
قبل الدخول فى الموضع كثير منا لا يعرف ما هى الهندسة الاجتماعية ؟!
الهندسة الاجتماعية او قد ما يسمية البعض فن اختراق العقول هو اقناع الضحية بامور تريدها انت للوصل لغرض معين وتعد من الطرق الفعالة والتى افضلها شخصيا والتى لا يوجد لها حل لانها تعتمد على جهل الضحية سوف نطبق هذة على طريقة من طرق اختراق الفيس عن طريق الصفحات المزورة (اقراء ايضا كيف يتم اختراق الفيس بوك عن طريق الصحفات المزورة ) اولا الصفحات المزورة من اكتر الطرق انتشارا والاسهل استخداما وغالبا ما يقع فيها الكثير ممن ليس لديهم خلفيه عن اختراق الفيس بوك والطريقة تكمن فى الاتى ان تقوم بعمل حساب مزيف على الفيس بوك باسم يوحى بانهو تابع لموقعالفيس بوك وارسال الصفحة المزورة للضحية وهذة الطريقة تدفع الضحية للثقة للدخول والتسجيل فى الصفحة المزورة ومن ثم تقو بسرقة حسابة
والان الشرح العملى اولا قم بالذهاب لموقع الفيس بوك وقم بانشاء حساب جديد ويفضل ان يكون حساب باسم فتاة وبعد ذلك تقوم بارسال طلبات صداقة لجميع الاشخاص الذى تود اختراقهم وسوف يقوم بقبول الطلب لان الاميل اميل فتاة لهذة نصحتكم بان يكون باسم فتاة وبعد ان يتم الموافقة من الضحية او الضحاى على طلبات الصدقاة تقوم بتغير اسم الاميل الى اى اسم يوحى بانه ينتمى للفيس بوك مثال (مبلغ الاخطاء - امان حساب - تاكيد حسابك ......الخ) وبعد تغيير الاسم تقوم بتغير الصورة الشخصية لصور الفيس بوك وبعد ذلك تقوم بجلب الصفحة المزورة من اى موقع صفحات مزورة (عصابة النمور _Z-shadow - arabspam الخ ) وتقوم بكتابة رسالة مخادعة مثال (قام شخصا ما بالولوج الى حسابك مؤخر سوف نقوم بتعطيل حسابك ان لم تكن انت برجاء مراسلتنا عبر هذة الرابط وتقوم بوضع رابط الصحفة المزورة لكن قبل ذلك تاكد من اختصار الرابط على جوجل شورتن بامكان ان تعدل على محتوى الرسالة كما تحب وبعد ذلك تقوم بارسال الرسالة للشخص وعمل لة بلوك ؟! سوف تسالنى لماذا جعلتنى ارسل لة طلب صداقة ولماذا تخبرنى الان بان اعمل لة بلوك فى الاول تقوم بارسال طلب صداقة حتى لا تذهب رسالتك الى طلبات الرسائل وهى اخر ميزات فيس بوك بامكان قراءة هذة ايضا :- "طلبات الرسائل" اخر ميزات فيس بوك للحفاظ على خصوصيتك
وبهذة لن يشاهد الضحية الرسالة الى عن طريقة الصدفة لان اغلبنا لا ينظر لطلبات الرسائل انتهينا من هذة الان لماذا تامرنى بان اقوم بعمل لة بلوك تقوم بعمل لة حظر اولا حتى لا يمكنة التواصل معك وتجبرة على الدخول الى اللصحفة المزورة ثاينا والاهم حتة لا يدخل على حسابك فيجدة حساب شخص عادى لا يمت للفيس بوك بصلة وتفشل العملية برمتها وهكذة انتهى شرح الطريقة الان كيف الحماية منها قما قلت مسبقا ان الصفحات المزورة تحمل دومين مختلف عن www.facebook.com سوف تجدها مشابها للفيس بوك سواء التلاعب فى الاحرف او عمل دومين فرعى مثلا www.appfacebook.com حتى لا تلاحظة كل ما عليك هو النظر للدومين اذا وجدتة مختلف اغلق الصفحة على الفور او قوم بالتبلغ عن انها صفحة اسبام ثانيا والاهم كيف يطلب منك الفيس بوك تسجيل الدخول وانت لم تسجل الخروج من المتصفح بالفعل فاذا طلب منك فجائة تسجل الدخول راجع الامور السابقة وتاكد من هذة وهذة الحساب مثال على الطريقة التى تناولتها فى هذة المقال كنت استخدمتة سابقا شاهده من هنـــــا
والان وصلنا لنهاية هذة المقال اتمنى ان يكون نال اعجابكم لا تنسى مشاركتنا افكارك وارئك حول الموضوع
ومن لدية استفسار او سؤال يتوجة بطرقة هنا او على صفحتنا على الفيس بوك وسوف نجيب علية فى اقرب وقت
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فى هذة المقال سوف نتابع حديثنا عن كيف يتم اختراق الفيس بوك والحماية منها سوف نتكلم عن طريقة من طرق الهندسة الاجتماعية
قبل الدخول فى الموضع كثير منا لا يعرف ما هى الهندسة الاجتماعية ؟!
الهندسة الاجتماعية او قد ما يسمية البعض فن اختراق العقول هو اقناع الضحية بامور تريدها انت للوصل لغرض معين وتعد من الطرق الفعالة والتى افضلها شخصيا والتى لا يوجد لها حل لانها تعتمد على جهل الضحية سوف نطبق هذة على طريقة من طرق اختراق الفيس عن طريق الصفحات المزورة (اقراء ايضا كيف يتم اختراق الفيس بوك عن طريق الصحفات المزورة ) اولا الصفحات المزورة من اكتر الطرق انتشارا والاسهل استخداما وغالبا ما يقع فيها الكثير ممن ليس لديهم خلفيه عن اختراق الفيس بوك والطريقة تكمن فى الاتى ان تقوم بعمل حساب مزيف على الفيس بوك باسم يوحى بانهو تابع لموقعالفيس بوك وارسال الصفحة المزورة للضحية وهذة الطريقة تدفع الضحية للثقة للدخول والتسجيل فى الصفحة المزورة ومن ثم تقو بسرقة حسابة
والان الشرح العملى اولا قم بالذهاب لموقع الفيس بوك وقم بانشاء حساب جديد ويفضل ان يكون حساب باسم فتاة وبعد ذلك تقوم بارسال طلبات صداقة لجميع الاشخاص الذى تود اختراقهم وسوف يقوم بقبول الطلب لان الاميل اميل فتاة لهذة نصحتكم بان يكون باسم فتاة وبعد ان يتم الموافقة من الضحية او الضحاى على طلبات الصدقاة تقوم بتغير اسم الاميل الى اى اسم يوحى بانه ينتمى للفيس بوك مثال (مبلغ الاخطاء - امان حساب - تاكيد حسابك ......الخ) وبعد تغيير الاسم تقوم بتغير الصورة الشخصية لصور الفيس بوك وبعد ذلك تقوم بجلب الصفحة المزورة من اى موقع صفحات مزورة (عصابة النمور _Z-shadow - arabspam الخ ) وتقوم بكتابة رسالة مخادعة مثال (قام شخصا ما بالولوج الى حسابك مؤخر سوف نقوم بتعطيل حسابك ان لم تكن انت برجاء مراسلتنا عبر هذة الرابط وتقوم بوضع رابط الصحفة المزورة لكن قبل ذلك تاكد من اختصار الرابط على جوجل شورتن بامكان ان تعدل على محتوى الرسالة كما تحب وبعد ذلك تقوم بارسال الرسالة للشخص وعمل لة بلوك ؟! سوف تسالنى لماذا جعلتنى ارسل لة طلب صداقة ولماذا تخبرنى الان بان اعمل لة بلوك فى الاول تقوم بارسال طلب صداقة حتى لا تذهب رسالتك الى طلبات الرسائل وهى اخر ميزات فيس بوك بامكان قراءة هذة ايضا :- "طلبات الرسائل" اخر ميزات فيس بوك للحفاظ على خصوصيتك
وبهذة لن يشاهد الضحية الرسالة الى عن طريقة الصدفة لان اغلبنا لا ينظر لطلبات الرسائل انتهينا من هذة الان لماذا تامرنى بان اقوم بعمل لة بلوك تقوم بعمل لة حظر اولا حتى لا يمكنة التواصل معك وتجبرة على الدخول الى اللصحفة المزورة ثاينا والاهم حتة لا يدخل على حسابك فيجدة حساب شخص عادى لا يمت للفيس بوك بصلة وتفشل العملية برمتها وهكذة انتهى شرح الطريقة الان كيف الحماية منها قما قلت مسبقا ان الصفحات المزورة تحمل دومين مختلف عن www.facebook.com سوف تجدها مشابها للفيس بوك سواء التلاعب فى الاحرف او عمل دومين فرعى مثلا www.appfacebook.com حتى لا تلاحظة كل ما عليك هو النظر للدومين اذا وجدتة مختلف اغلق الصفحة على الفور او قوم بالتبلغ عن انها صفحة اسبام ثانيا والاهم كيف يطلب منك الفيس بوك تسجيل الدخول وانت لم تسجل الخروج من المتصفح بالفعل فاذا طلب منك فجائة تسجل الدخول راجع الامور السابقة وتاكد من هذة وهذة الحساب مثال على الطريقة التى تناولتها فى هذة المقال كنت استخدمتة سابقا شاهده من هنـــــا
والان وصلنا لنهاية هذة المقال اتمنى ان يكون نال اعجابكم لا تنسى مشاركتنا افكارك وارئك حول الموضوع
ومن لدية استفسار او سؤال يتوجة بطرقة هنا او على صفحتنا على الفيس بوك وسوف نجيب علية فى اقرب وقت
لا تنسى مشاركة الموضع اذا اعجبك ^_^