ربراب الامبراطورية العظمى

H

hani han

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جويلية 2019
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
23
محل الإقامة
bouira
الجنس
ذكر
للص يرى الكل لصوص.........قصة من أروع قصص هذا الزمان
من هو رجل الاعمال يسعد ربراب التي تحاول قناة الانهيار تشويهه لا لشيء سوى لانه الغى كل عقود اشهار شركاته فيها :
مهما يقال عن الرجل فقد استثمر أمواله في الجزائر، و أنجز مصانع منتجة للثروة، السلطة تريد تبرير فشلها باتهام الشعب بالكسل و الاتكال أما ربراب فدحض هذه النظرية و .......
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