ربراب الامبراطورية العظمى

hani han
:: عضو منتسِب ::
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للص يرى الكل لصوص.........قصة من أروع قصص هذا الزمان
من هو رجل الاعمال يسعد ربراب التي تحاول قناة الانهيار تشويهه لا لشيء سوى لانه الغى كل عقود اشهار شركاته فيها :
مهما يقال عن الرجل فقد استثمر أمواله في الجزائر، و أنجز مصانع منتجة للثروة، السلطة تريد تبرير فشلها باتهام الشعب بالكسل و الاتكال أما ربراب فدحض هذه النظرية و .......
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من هو رجل الاعمال يسعد ربراب التي تحاول قناة الانهيار تشويهه لا لشيء سوى لانه الغى كل عقود اشهار شركاته فيها :
مهما يقال عن الرجل فقد استثمر أمواله في الجزائر، و أنجز مصانع منتجة للثروة، السلطة تريد تبرير فشلها باتهام الشعب بالكسل و الاتكال أما ربراب فدحض هذه النظرية و .......
أكمل الموضوع على الرابط التالي : bt4link