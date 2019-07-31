تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 01 أوت 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
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📌 نسخة 4/128GB, اللون الأسود 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 179.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 😋😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2LP59dS
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: GBYZH4203

📌 نسخة 6/128GB, اللون الأزرق ✌
💰 السعر بعد الكوبون: 299.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 😎☺ !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2NWkEU0
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: GBYZH4203

💰 السعر: 77.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A 💖🖤 ! نسخة 2/16GB
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Ouh43G
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية

💰 السعر بعد الكوبون: 18.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots 😋😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/3360Y3p
✂ الكوبون: GBREDMI189
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية


ألقوا نظرة على الهاتف الجديد Xiaomi Mi A3 ❤💝
🔸 الرابط (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2yDyJvf
Gearbest
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية

📌عرض الساعة, درجة الحرارة, الرطوبة .. 💜
💰 السعر بعد الكوبون: 5.99$ 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2YvOChK
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: GB073001

💰 السعر بعد الكوبون: 10.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض للساعة الذكية Bilikay Y1 696 😁😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Owyr3K
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
✂ الكوبون: GBALF0723C



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اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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