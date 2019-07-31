تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 01 أوت 2019

kernani
:: عضو منتسِب ::
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- 10
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- 2
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- محل الإقامة
- setif
- الجنس
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نسخة 4/128GB, اللون الأسود
السعر بعد الكوبون: 179.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2LP59dS
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBYZH4203
نسخة 6/128GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 299.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2NWkEU0
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBYZH4203
السعر: 77.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A ! نسخة 2/16GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Ouh43G
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 18.99$ !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/3360Y3p
الكوبون: GBREDMI189
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
ألقوا نظرة على الهاتف الجديد Xiaomi Mi A3
الرابط (جيرباست) : http://bit.ly/2yDyJvf
Gearbest
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
عرض الساعة, درجة الحرارة, الرطوبة ..
السعر بعد الكوبون: 5.99$ !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YvOChK
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GB073001
السعر بعد الكوبون: 10.99$ !!
تخفيض للساعة الذكية Bilikay Y1 696 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Owyr3K
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBALF0723C
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=348678122742033&set=gm.1200946110107992&type=3&eid=ARDCrI0788gajl_3gIuN1M5Ez_AaCVkB6n61BPYEeOvl-R6ghcdUj7YXJNuShdBh3KppZLFx9iBbftKH&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
السعر بعد الكوبون: 179.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2LP59dS
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBYZH4203
نسخة 6/128GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 299.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2NWkEU0
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBYZH4203
السعر: 77.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A ! نسخة 2/16GB
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Ouh43G
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 18.99$ !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/3360Y3p
الكوبون: GBREDMI189
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
ألقوا نظرة على الهاتف الجديد Xiaomi Mi A3
الرابط (جيرباست) : http://bit.ly/2yDyJvf
Gearbest
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
عرض الساعة, درجة الحرارة, الرطوبة ..
السعر بعد الكوبون: 5.99$ !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YvOChK
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GB073001
السعر بعد الكوبون: 10.99$ !!
تخفيض للساعة الذكية Bilikay Y1 696 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Owyr3K
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
الكوبون: GBALF0723C
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=348678122742033&set=gm.1200946110107992&type=3&eid=ARDCrI0788gajl_3gIuN1M5Ez_AaCVkB6n61BPYEeOvl-R6ghcdUj7YXJNuShdBh3KppZLFx9iBbftKH&ifg=1
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia