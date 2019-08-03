ماكينات تعبئه وانتاج من الحريه تك

الحرية تك / نحن الوحيدون فى الشرق الاوسط لدينا العديد من وسائل تطوير ماكينة التعبئة والتغليف . تعد شركةالحرية تك من الشركات الرائدة في صناعة الات التعبئة والتغليف الوزنية والحجمية وخطوط الانتاج ذلك لاسبقيتها في هذا المجال تعتمد الشركة في انتاجها على مواكبة جميع التطورا ت العالمية الميكانيكية والكهربائية في ثورة عالم التعبئة والتغليف مما ساعدها على الانتشار في اكثر من بلد عربي بالاضافة الى شمال افريقيا واوربا الشرقية مع التاكيد على ان سياسة الشركة كانت تعتمد منذ نشاتها على سهولة التواصل مع المستثمرين والتي تسمى (خدمة مابعد البيع) هذا الامر الذي جعل مصداقية الشركة لدى اغلبية المستثمرين في المرتبة الاولى كما أنها تعتمد في تسويقها على تسهيل أمور الدفع لتكلفة اللآلات وذلك عن طريق تصنيع آلات منخفضة التكلفة بمواصفات قياسية عالمية نشاط الشركة / - تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف رأسية وافقية - صيانة خطوط انتاج - تركيب دوائر فوتوسيل - تصميم لوحات التحكم - تصميم خطوط انتاج مياة معدنية وعصائر - تطوير خطوط الانتاج - تصنيع سيور انتاج والروافع - تصنيع تنكات استانلس والبلندرات والمقلبات لو عايز تعمل مشروع صغير او عايز تكبر مشروعك او تطورة باقل الاسعار مع الحرية تك لدينا جميع الاسعار التى تناسبك واليكم نبذة عن أحدث الماكينات الآخرى من شركة الحرية تك : • ماكينات تعبئةبودرة (بهارات - دقيق – مساحيق غسيل …..ألخ( • ماكينات تعبئة بقوليات رأسى (بوليات – سكر – أرز – مكرونة …..ألخ( • ماكينات تعبئة سوائل . ماكينة تعبئة بودرات اتووماتيك / نصف اتووماتيك) • ماكينة تعبئة سوائل لزجة • خطوط مياه معدنية كاملة . • مجفف (فاكهة – خضار – أخشاب …..ألخ( • قلاب بودرة (بودرة او حبوب( • بلندر - ميكسر - قلاب لجميع انواع الحبوب والبودر • نفق بسطرة بجميع الاحجام • ماكينة تغليف شنط وصناديق بالاسترتش • ماكينة شرنك بالبخار • مقلبات سوائل سعات مختلفة من 100 كيلو حتى 20 • ماكينة لوليتا اشكال من شركة الحرية تك • ميكسر - قلاب - بلندر لجميع انواع الحبوب والبودر الجديد من الحرية تك : • يوجد لدينا ماكينات استعمال خارج ايطاليا والمانيا بأسعار خارج المنافسة . • الحرية تك تشارك فى أقوى معارض الماكينات بأحدث تصميماتها شركة الحرية تك توفر لعملائها كافة أعمال التوريد والتشغيل ، والصيانة . نضمن لكم منتجاً ذا جودة عالية ، مع تسهيلات في الدفع ، وأسعار خاصة عند الشراء بالجملة للتوااصل يرجى الاتصال على الرقم التالى 01018420087