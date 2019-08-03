أفضل الموقع لربح روبل بشكل اتوماتيكي + اثبات دفع

الموقع مختلف عن باقي المواقع الاخرى ، الموقع يعتمد اساسا على الاعلانات وطريقة مشاهدة تلك ليست بشكل يدوي بل بشكل اتوماتيكي
بمعنى تربح بها المال دون فعل أي شيء. الموقع سهل جدا. كل ماعليك فعله هو أضافة أداة على متصفحك وتركه يعمل وحده. وانت تربح في اليوم 20 روبل
قبل ان نبداء الشرح ساعرض لكم بعض السحوبات الخاصه بي من الموقع
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أولا هذا رابط التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
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طريقة الدفع هي موقع بايير فقط وأن لم يكن لديك حساب في بنك بايير لألكتروني فيمكنك عمل حساب بطريقه سهله جدا
يمكنك أيضا ربح المال دون فعل كل هذا وتكبير رصيدي حسابك عن طريق دعوة لأشخاص لرؤية هذا الموقع و العمل به وتئخذ المال بكل سهوله
لتسجيل بالموقع اضغط هـنـــا ستظهر لك صفحه كما بالشكل التالي اضغط كما بالصوره
ستظهر لك هذه الصفحه قم بتعبئه جميع بيانات التسجيل كما بالصوره
بعد اتمام عمليه التسجيل والدخول الي حسابك ستجد واجهة الحساب بالشكل التالي
وللتحميل الاضافه والبدء في ربح المال ستضغط كما مشار بالسهم في الصوره
ثم تختار المتصفح الذي ستستخدمه وتقوم بتحميل الاضافه من خلاله
وليكن اننا سنستخدم الاضافه عبر متصفح Google Chrome بعد التحميل ستظهر بالشكل التالي
سوف تظهر الاعلانات اسفل الشاشه علي اليمين وهناك اعلانات تكون فوريه اي بدون مؤقت تظهر ثم تختفي واعلانات 5 ثواني او 15 ثانيه او 30 ثانيه كما بالصوره.
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للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
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ملحوظه : اذا ظهر لك اعلان مثلا 30 ثانيه او اقل في الصفحه الحاليه وانت تريد اغلاقها وتخشي ان قمت باغلاقها ان يختفي الاعلان ولايحتسب لك شي
لاتخف قم بالتصفح بشكل عادي اغلق وافتح الصفحات كما تشاء لانه عندما تغلق الصفحه الحاليه وتفتح صفحه جديده
سوف يستكمل الاعلان المؤقت الخاص به حتي ينتهي وتحتسب ارباح فأنت في كل الاحوال ستربح بدون ان يتوجب عليك الانتظار او اي شي.
شكل اخري لعرض الاعلانات : اذا ظهر لك بمنصف الشاشه مثل ما بالصوره هذه اعلان نافذه منبثقه وهوا الاعلي سعر
تضغط علي موافق لعرض الاعلان وتذهب لتصفح ماكنت تتصفحه وبعد انتهاء الوقت الخاص بالاعلان ويكون 30 ثانيه يمكنك اغلاقه
طريقه سحب الارباح :
اولا سنتتوجه الي الاعدادات الحساب لاضافه رقم حسابك في Payeer وهذا يتم اول مره فقط ويكون كالتالي
وبذلك قد اضفنا حساب Payeer بنجاح نتوجه الي سحب الارباح ويتم ذلك كما بالصوره التاليه
يمكنك سحب الارباح كلما كان رصيدك 1 روبل بحد اقصي 500 روبل يوميا عند طلب الدفع يصل المبلغ في اقل من ثانيه الي حسابك.
كيفيه الحصول علي رابط الاحاله :
قبل معرفه كيفيه الحصول علي رابط الاحاله يجب ان تعرف ان موقع teaserfast يعطي ارباح احاله علي 5 مستويات بنسبه ثابته لكل المستويات وهي 10% مما سيزيد من ارباحك اذا اهتممت بدعوه الاشخاص للعمل بالموقع والتسجيل من رابطك
عند الدخول للحصول علي رابط الاحاله سوف تجد رابطين للدعوه رابط لجذب المعلنين ورابط لجذب المستخدمين كما هوا مبين بالصوره التاليه
ماذا تفعل اذا ظهرلك مثل مافي الصوره :
هذا يطلب منك التحقق عن طريق كابتشا تظهر مره او مرتين في اليوم ستتوقف عرض الاعلانات حتي تقوم بحل هذه الكابتشا اضغط عليها كما بالصوره
بعدها ستجد هذه الصفحه لحل الكابتشا اتبع الخطوات كما بالصوره
بعد التحقق من الكابتشا ستظهر لك هذه الصفحه وسيبداء عرض الاعلانات عادي تمام
اتمني ان اكون وفيت الشرح كاملا اذا كان لديك اي سؤال قم بكتابته في التعليقات وسيتم الرد باسرع وقت
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للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
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