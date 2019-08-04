امل باشا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أوت 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- أنثى
يعلن المركز الدولى للتدريب والاستشارات عن تنفيذ دورة
صيانة اجهزة الايفون
#دورة_صيانة_اجهزة_الايفون
#هارد_و_سوفت
#الدورة_التكوينية_الاولي_لصيانة_الايفون
#للمحترفين
من 17 اغسطس الى 2 سبتمبر 2019
#iphone_repair_course_for_professional
#all_iphone_model_from6_to_x
سوف تعقد الدورة بالاسكندرية ودبي وتركيا وماليزيا
موعد الدورة القادم 17 اغسطس 2019 بالاسكندرية
الدورة عملي يقوم المتدرب بالتدريب عملي وليس نظري
يتضمن التدريب التعامل مع المعالجات المختلفة في الايفون وكيفية رفعها وتركيبها مرة اخري بحرفية وبشكل صحيح
وكذلك التدريب المتكامل علي استخدام الاوسيلوسكوب كاداة قياس هامة في دوائر عديدة
ويتضمن كذلك فك الايكلاود للايباد
دون اهمال لكل الدوائر من حيث فهم البناء الهندسي والية العمل والخطوات الصحيحة المتبعة لتحديد موضع العطل دون اللجوء لمساعدة الغير
الدورة تم اعدادها لتخريج فني يعتمد علي نفسه وفهمه ونتاج قياساته الصحيحة لحل الاعطال وصيانتها
#هارد_و_سوفت_افهم_صح
فى حالة رغبة سيادتكم لمعرفة مزيد من المعلومات او التسجيل بالدورة يرجى التواصل معنا
الاستاذة/ امل عبد الرحمن
00201110056192
00971561206492
Amal abdulrhman
Marketing and training consultant
Mobile: 00201110056192
Mobile: 00971561206492
Amal@itcegy.com
Main office in Egypt:
Egypt-Alex. Head office : 5 El Gish Road -El sahtby P.O.Box 3092 , Postal 21111 Alexandria
Emirates Branch :
UAE: RAK 1th floor office 3 Customs Building – free zone –P.O Box : 86049 Al Gazerra Al Hamra – RAK
Mobile: 00971561206492
صيانة اجهزة الايفون
#دورة_صيانة_اجهزة_الايفون
#هارد_و_سوفت
#الدورة_التكوينية_الاولي_لصيانة_الايفون
#للمحترفين
من 17 اغسطس الى 2 سبتمبر 2019
#iphone_repair_course_for_professional
#all_iphone_model_from6_to_x
سوف تعقد الدورة بالاسكندرية ودبي وتركيا وماليزيا
موعد الدورة القادم 17 اغسطس 2019 بالاسكندرية
الدورة عملي يقوم المتدرب بالتدريب عملي وليس نظري
يتضمن التدريب التعامل مع المعالجات المختلفة في الايفون وكيفية رفعها وتركيبها مرة اخري بحرفية وبشكل صحيح
وكذلك التدريب المتكامل علي استخدام الاوسيلوسكوب كاداة قياس هامة في دوائر عديدة
ويتضمن كذلك فك الايكلاود للايباد
دون اهمال لكل الدوائر من حيث فهم البناء الهندسي والية العمل والخطوات الصحيحة المتبعة لتحديد موضع العطل دون اللجوء لمساعدة الغير
الدورة تم اعدادها لتخريج فني يعتمد علي نفسه وفهمه ونتاج قياساته الصحيحة لحل الاعطال وصيانتها
#هارد_و_سوفت_افهم_صح
فى حالة رغبة سيادتكم لمعرفة مزيد من المعلومات او التسجيل بالدورة يرجى التواصل معنا
الاستاذة/ امل عبد الرحمن
00201110056192
00971561206492
Amal abdulrhman
Marketing and training consultant
Mobile: 00201110056192
Mobile: 00971561206492
Amal@itcegy.com
Main office in Egypt:
Egypt-Alex. Head office : 5 El Gish Road -El sahtby P.O.Box 3092 , Postal 21111 Alexandria
Emirates Branch :
UAE: RAK 1th floor office 3 Customs Building – free zone –P.O Box : 86049 Al Gazerra Al Hamra – RAK
Mobile: 00971561206492