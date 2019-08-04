يعلن المركز الدولى للتدريب والاستشارات عن تنفيذ دورةصيانة اجهزة الايفون#دورة_صيانة_اجهزة_الايفون#هارد_و_سوفت#الدورة_التكوينية_الاولي_لصيانة_الايفون#للمحترفينمن 17 اغسطس الى 2 سبتمبر 2019#iphone_repair_course_for_professional#all_iphone_model_from6_to_xسوف تعقد الدورة بالاسكندرية ودبي وتركيا وماليزياموعد الدورة القادم 17 اغسطس 2019 بالاسكندريةالدورة عملي يقوم المتدرب بالتدريب عملي وليس نظرييتضمن التدريب التعامل مع المعالجات المختلفة في الايفون وكيفية رفعها وتركيبها مرة اخري بحرفية وبشكل صحيحوكذلك التدريب المتكامل علي استخدام الاوسيلوسكوب كاداة قياس هامة في دوائر عديدةويتضمن كذلك فك الايكلاود للايباددون اهمال لكل الدوائر من حيث فهم البناء الهندسي والية العمل والخطوات الصحيحة المتبعة لتحديد موضع العطل دون اللجوء لمساعدة الغيرالدورة تم اعدادها لتخريج فني يعتمد علي نفسه وفهمه ونتاج قياساته الصحيحة لحل الاعطال وصيانتها#هارد_و_سوفت_افهم_صحفى حالة رغبة سيادتكم لمعرفة مزيد من المعلومات او التسجيل بالدورة يرجى التواصل معناالاستاذة/ امل عبد الرحمن0020111005619200971561206492Amal abdulrhmanMarketing and training consultantMobile: 00201110056192Mobile: 00971561206492Main office in Egypt:Egypt-Alex. Head office : 5 El Gish Road -El sahtby P.O.Box 3092 , Postal 21111 AlexandriaEmirates Branch :UAE: RAK 1th floor office 3 Customs Building – free zone –P.O Box : 86049 Al Gazerra Al Hamra – RAKMobile: 00971561206492