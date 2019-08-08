تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 08 أوت 2019

kernani
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء كما عودناكم أننا ننشر لكم أسبوعيا أفضل التخفيضات على موقع Gearbest ها نحن نعود من جديد هذا الاسبوع كي نشارككم التخفيضات
السعر بعد الكوبون: 10.99$ !!
تخفيض لشاحن الهواتف + مشغل راديو Alfawise QC3.0 Bluetooth 4.2 FM !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2M7eEGf
الكوبون: AMXPCC02
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السعر بعد الكوبون: 19.99$ !!
تخفيض لسماعات QCY T1C !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YRl3Hq
الكوبون: V57II07T1B
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 276.99$ (251.8euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2yOmKuN
الكوبون: MI9T64BLUE
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
أقل سعر
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 218.99$ (199.08euro) !!
تخفيض للهاتف الجديد Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2GVRJJN
الكوبون: GBA36402
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 18.99$ !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2yXF4Sp
الكوبون: WINSDEAU
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 19.99$ !!
تخفيض لكاميرة المراقبة gocomma Lilliput-001 1080P !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2KzL09l
الكوبون: LIMITED080802
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 10.99$ !!
تخفيض لشاحن الهواتف + مشغل راديو Alfawise QC3.0 Bluetooth 4.2 FM !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2M7eEGf
الكوبون: AMXPCC02
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 19.99$ !!
تخفيض لسماعات QCY T1C !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2YRl3Hq
الكوبون: V57II07T1B
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 276.99$ (251.8euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2yOmKuN
الكوبون: MI9T64BLUE
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
أقل سعر
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 218.99$ (199.08euro) !!
تخفيض للهاتف الجديد Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2GVRJJN
الكوبون: GBA36402
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 18.99$ !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2yXF4Sp
الكوبون: WINSDEAU
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية
السعر بعد الكوبون: 19.99$ !!
تخفيض لكاميرة المراقبة gocomma Lilliput-001 1080P !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2KzL09l
الكوبون: LIMITED080802
قناتنا على اليوتيوب : Gearbest العربية