تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 08 أوت 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
السلام عليكم متابعينا الأوفياء كما عودناكم أننا ننشر لكم أسبوعيا أفضل التخفيضات على موقع Gearbest ها نحن نعود من جديد هذا الاسبوع كي نشارككم التخفيضات

💰 السعر بعد الكوبون: 10.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لشاحن الهواتف + مشغل راديو Alfawise QC3.0 Bluetooth 4.2 FM 🙃😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2M7eEGf
✂ الكوبون: AMXPCC02
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية

💰 السعر بعد الكوبون: 19.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لسماعات QCY T1C 😎☺ !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2YRl3Hq
✂ الكوبون: V57II07T1B
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية

📌 نسخة 6/64GB ✌
💰 السعر بعد الكوبون: 276.99$ (251.8euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 🙃💗 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2yOmKuN
✂ الكوبون: MI9T64BLUE
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية

أقل سعر 🔥
📌 نسخة 4/64GB ✌
💰 السعر بعد الكوبون: 218.99$ (199.08euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض للهاتف الجديد Xiaomi Mi A3 😁😊 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2GVRJJN
✂ الكوبون: GBA36402
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية

💰 السعر بعد الكوبون: 18.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots 😋😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2yXF4Sp
✂ الكوبون: WINSDEAU
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية

💰 السعر بعد الكوبون: 19.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لكاميرة المراقبة gocomma Lilliput-001 1080P 😁🙃 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2KzL09l
✂ الكوبون: LIMITED080802
🔹 قناتنا على اليوتيوب 👈: Gearbest العربية
 
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