تحميل وتنزيل تطبيق Lucky Patcher 8.5.2 APK للاندرويد

wassimkhemiri
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 مارس 2013
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
تطبيق Lucky patcher هو أداة أندرويد لتغيير الإذن على تطبيقات أندرويد ، وحظر الإعلانات ، والحصول على عمليات شراء مجانية داخل التطبيقات من تطبيقات وألعاب أندرويد. يمكن استخدام Lucky patcher على نظام أندرويد وأيضًا على جهاز الكمبيوتر أو ويندوز بمساعدة bluestacks. إذا كنت ترغب في استخدام lucky patcher على جهاز الكمبيوتر ، يرجى النقر هنا للانتقال إلى قسم الكمبيوتر.
الموقع الرسمي للبرنامج
ترخيص البرنامج : مجاني
رقم الاصدار : 8.5.2
حجم الاصدار : 4.65 MB
تحميل البرنامج : Download: Lucky Patcher 8.5.2 APK
الموقع الرسمي للبرنامج
ترخيص البرنامج : مجاني
رقم الاصدار : 8.5.2
حجم الاصدار : 4.65 MB
تحميل البرنامج : Download: Lucky Patcher 8.5.2 APK