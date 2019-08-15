تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 15 أوت 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
12
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
سارعووو 🔥🔥
📌 نسخة 3/32GB, اللون الأزرق 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 133.99$ (121.81euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 😎😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/31GQOVC
✂ الكوبون: GBN7332BLUE


❗يمكنكم إستخدام النقاط❗
نسخة Global 💛
💰 السعر (بدون نقاط): 129.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض للساعة الذكية Xiaomi AMAZFIT GTR ✌💓 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/33vEppf


#عروض 🎊 على مختلف إكسسوارات الهواتف من سماعات, شواحن, كوابل .. من OLAF مع كوبونات 👈:
1$ للطلبات التي تزيد عن 10$
3$ للطلبات التي تزيد عن 20$
5$ للطلبات التي تزيد عن 30$
🔸 رابط العرض (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2yYtJ4k



📌 نسخة 6/64GB 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 274.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 😉😎 !
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✂ الكوبون: MI9T64BLUE



📌 نسخة 4/64GB 💙💙
💰 السعر بعد الكوبون: 199.99$ 🤑 !! قبل: 218.99$ 🔥
🎉 تخفيض للهاتف الجديد Xiaomi Mi A3 🙃😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2H6RYBZ
✂ الكوبون: GBA36402


📌 نسخة 4/128GB, اللون الأزرق 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 173.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 ✌☺ !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/33AGIqX
✂ الكوبون: GBN74128BLUE

📌 نسخة 8/256GB, نسخة عالمية 😉
💰 السعر بعد الكوبون: 442.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 🙃😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/305plfR
✂ الكوبون: GBJONEP7
 
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