تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 15 أوت 2019

سارعووونسخة 3/32GB, اللون الأزرقالسعر بعد الكوبون: 133.99$ (121.81euro)!!تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7رابط الشراء (جيرباست)الكوبون: GBN7332BLUEيمكنكم إستخدام النقاطنسخة Globalالسعر (بدون نقاط): 129.99$!!تخفيض للساعة الذكية Xiaomi AMAZFIT GTRرابط الشراء (جيرباست)على مختلف إكسسوارات الهواتف من سماعات, شواحن, كوابل .. من OLAF مع كوبونات1$ للطلبات التي تزيد عن 10$3$ للطلبات التي تزيد عن 20$5$ للطلبات التي تزيد عن 30$رابط العرض (جيرباست)نسخة 6/64GBالسعر بعد الكوبون: 274.99$!!تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9Tرابط الشراء (جيرباست)الكوبون: MI9T64BLUEنسخة 4/64GBالسعر بعد الكوبون: 199.99$!! قبل: 218.99$تخفيض للهاتف الجديد Xiaomi Mi A3رابط الشراء (جيرباست)الكوبون: GBA36402نسخة 4/128GB, اللون الأزرقالسعر بعد الكوبون: 173.99$!!تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7رابط الشراء (جيرباست)الكوبون: GBN74128BLUEنسخة 8/256GB, نسخة عالميةالسعر بعد الكوبون: 442.99$!!تخفيض لهاتف OnePlus 7رابط الشراء (جيرباست)الكوبون: GBJONEP7