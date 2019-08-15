لمار للتسويق21
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تنظيف بلاط الحمام 2019 ، افضل الطرق لتنظيف بلاط الحمام 2019
هل حان وقت تنظيف البلاط في حوض أو مرقد الاستحمام لديكِ ? شركة تنظيف بجازان هل تواجهين مشاكل في تنظيف الجص بين البلاط؟ اضغطي هنا لمعرفة أفضل وأسهل ثلاث طرق لتنظيف البلاط والجص.
أهم نصيحة:
يعد قماش المايكروفيبر من أفضل الأدوات لتنظيف البلاط، كما يستخدم أيضاً لتنظيف البلاط في الأماكن المرتفعة من غير الحاجة إلى إجهاد ذراعيكِ. شركة مكافحة حشرات بالخرج و دائماً تذكري أن تنظيف البلاط يكون الجزء الأخير عند تنظيف المنزل.
الخطوات الرئيسة:
اإرتدي القفازات المطاطية و تأكدي من وجود مجرى تهوية جيد في الغرفة.
أديري الماء الساخن في الحمام لتفتح مسامات السيراميك.
قومي باختبار محلول التنظيف الخاص بك على منطقة صغيرة للتأكد من عدم إتلافها للسطح.
استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك الرواسب الموجودة على البلاط.
قد يبدو تنظيف الحمام أمرًا شاقًّا بعض الشيء في البداية؛ فتنظيف المرحاض وحده يتطلب منتجات وأساليب متعددة تختلف عن تلك المستخدمة في تنظيف الدش، كما أن تنظيف البلاط بالكامل قد يبدو أمرًا معقدًا، ولكن لا عليكِ؛ فهذان أسلوبان رائعان لتنظيف البلاط بشكل يجعل عملية التنظيف سهلة وفعالة.
التنظيف باستخدام البخار في حمامكِ:
يمكن استخدام منظف البخار على الأسطح المختلفة في منزلكِ؛ وذلك على كل المستويات ابتداء من السجاد وانتهاء بالسيراميك؛ هذا الأسلوب يتميز بتوفير وسيلة خالية من المواد الكيميائية التي من الممكن أن تزيل الأوساخ المتراكمة عن طريق تسخين المواد المختلفة؛ شركة تنظيف خزانات بالخرج حيث يقوم منظف البخار بفتح المسام في الأسطح لإطلاق سراح القاذورات الأشد تعلقًا. كل ما عليكِ القيام به هو استخدام البخار على سطح البلاط، ثم مسح التراب بقطعة قماش تنظيف ميكروفايبر ناعمة!
اصنعي بنفسك محاليل تنظيف بلاط الحمام:
إن من أبسط الوصفات لصنع محلول تنظيف البلاط الخاص بكِ هو تخفيف خليط من الخل وصودا الخبز في الماء. وبعد الانتهاء ضعي هذا المحلول في زجاجة رشاش فارغة؛ شركة تنظيف الخزانات في جازان والسر في هذه الوصفة السحرية أن الخل يقوم بشكل مبهر بمقاومة الدهون، في حين أن صودا الخبز تنظف الأسطح وتزيل الروائح العالقة. وإذا أردتِ الحصول على نتائج أفضل ينبغي أن يُترك المحلول على البلاط لمدة دقيقة حتى تتحلل الأوساخ المتراكمة بالكامل، ثم قومي بعملية المسح بقطعة قماش ناعمة (ميكروفايبر) مبللة.
أما الوصفة الثانية وهي الأقوى؛ فإنها تحتوي على عجينة من سائل الكلور وبيكربونات الصودا؛ حيث يعمل المبيض كمطهر يقوم بتبييض البلاط بشكل رائع يساعد على عودة الجص الذي بين البلاط الى لونه الأصلي، https://cleaning6.com/شركة-رش-الدفان-في-جازان/ ويجب أن تتم هذه العملية تحت حذر شديد؛ حيث يمكن أن ينتج عنها بعض الغازات الضارة للغاية؛ فإذا قررتِ أن تستخدمي هذه الطريقة؛ فعليكِ أن تعملي بعناية في منطقة جيدة التهوية، مع إرتداء القفازات، وإن توفر لديكِ قناع للوجه عند استعمال هذا الخليط فهو أفضل. يُترك هذا الخليط لمدة ساعة واحدة على الأقل على البلاط قبل غسله بالكامل.
المصدر :...............
هل حان وقت تنظيف البلاط في حوض أو مرقد الاستحمام لديكِ ? شركة تنظيف بجازان هل تواجهين مشاكل في تنظيف الجص بين البلاط؟ اضغطي هنا لمعرفة أفضل وأسهل ثلاث طرق لتنظيف البلاط والجص.
أهم نصيحة:
يعد قماش المايكروفيبر من أفضل الأدوات لتنظيف البلاط، كما يستخدم أيضاً لتنظيف البلاط في الأماكن المرتفعة من غير الحاجة إلى إجهاد ذراعيكِ. شركة مكافحة حشرات بالخرج و دائماً تذكري أن تنظيف البلاط يكون الجزء الأخير عند تنظيف المنزل.
الخطوات الرئيسة:
اإرتدي القفازات المطاطية و تأكدي من وجود مجرى تهوية جيد في الغرفة.
أديري الماء الساخن في الحمام لتفتح مسامات السيراميك.
قومي باختبار محلول التنظيف الخاص بك على منطقة صغيرة للتأكد من عدم إتلافها للسطح.
استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك الرواسب الموجودة على البلاط.
قد يبدو تنظيف الحمام أمرًا شاقًّا بعض الشيء في البداية؛ فتنظيف المرحاض وحده يتطلب منتجات وأساليب متعددة تختلف عن تلك المستخدمة في تنظيف الدش، كما أن تنظيف البلاط بالكامل قد يبدو أمرًا معقدًا، ولكن لا عليكِ؛ فهذان أسلوبان رائعان لتنظيف البلاط بشكل يجعل عملية التنظيف سهلة وفعالة.
التنظيف باستخدام البخار في حمامكِ:
يمكن استخدام منظف البخار على الأسطح المختلفة في منزلكِ؛ وذلك على كل المستويات ابتداء من السجاد وانتهاء بالسيراميك؛ هذا الأسلوب يتميز بتوفير وسيلة خالية من المواد الكيميائية التي من الممكن أن تزيل الأوساخ المتراكمة عن طريق تسخين المواد المختلفة؛ شركة تنظيف خزانات بالخرج حيث يقوم منظف البخار بفتح المسام في الأسطح لإطلاق سراح القاذورات الأشد تعلقًا. كل ما عليكِ القيام به هو استخدام البخار على سطح البلاط، ثم مسح التراب بقطعة قماش تنظيف ميكروفايبر ناعمة!
اصنعي بنفسك محاليل تنظيف بلاط الحمام:
إن من أبسط الوصفات لصنع محلول تنظيف البلاط الخاص بكِ هو تخفيف خليط من الخل وصودا الخبز في الماء. وبعد الانتهاء ضعي هذا المحلول في زجاجة رشاش فارغة؛ شركة تنظيف الخزانات في جازان والسر في هذه الوصفة السحرية أن الخل يقوم بشكل مبهر بمقاومة الدهون، في حين أن صودا الخبز تنظف الأسطح وتزيل الروائح العالقة. وإذا أردتِ الحصول على نتائج أفضل ينبغي أن يُترك المحلول على البلاط لمدة دقيقة حتى تتحلل الأوساخ المتراكمة بالكامل، ثم قومي بعملية المسح بقطعة قماش ناعمة (ميكروفايبر) مبللة.
أما الوصفة الثانية وهي الأقوى؛ فإنها تحتوي على عجينة من سائل الكلور وبيكربونات الصودا؛ حيث يعمل المبيض كمطهر يقوم بتبييض البلاط بشكل رائع يساعد على عودة الجص الذي بين البلاط الى لونه الأصلي، https://cleaning6.com/شركة-رش-الدفان-في-جازان/ ويجب أن تتم هذه العملية تحت حذر شديد؛ حيث يمكن أن ينتج عنها بعض الغازات الضارة للغاية؛ فإذا قررتِ أن تستخدمي هذه الطريقة؛ فعليكِ أن تعملي بعناية في منطقة جيدة التهوية، مع إرتداء القفازات، وإن توفر لديكِ قناع للوجه عند استعمال هذا الخليط فهو أفضل. يُترك هذا الخليط لمدة ساعة واحدة على الأقل على البلاط قبل غسله بالكامل.
المصدر :...............