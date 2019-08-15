لمار للتسويق21
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إن مهمّة تنظيف الثريات تعتبر من أصعب المهمّات لدى ربّة المنزل، إذ تتطلّب الكثير من الدقّة؛ لذلك نقدّم إليك سلسلة من النصائح لتنظيف الثريات في المنزل:
تنظيف الثريات المنزلية 2019، نصائح لتنظيف الثريات المنزلية 2019
أوّلاً، إن كنت تريدين تنظيف الثريا من دون ماء شركة تنظيف كنب بدبي ، ننصحك بتحضير قطعة من القماش الناعم مع منظّف للزجاج أو الخلّ ومنظّف للمعادن، من ثمّ قومي بإزالة الغبار عن الثريا بواسطة قطعة من القماش ورشّي بعدها منظف الزجاج أو الخلّ على كل الزوايا، شركة تنظيف منازل بالشارقة ومن ثمّ امسحيها بالقماش.
إن استخدمت الخلّ عوضاً عن المنظّف، احذري من أن يلامس معدن الثريا؛ و لا تنسي أن تنظّفي المعدن بواسطة منظّف خاص بالمعادن.
ثانياً، إن كنت تريدين تنظيف الثريا بواسطة الماء ستحتاجين إلى أكياس بلاستكية للطعام، أشرطة مطّاطية، منظّف ثريات وورق بلاستيك، ضعي أوّلاً ورق البلاستيك على الأرض شركه تنظيف شقق في دبي تحت الثريا لتجنّب تسرّب الماء في مختلف أرجاء الغرفة؛ من ثمّ رشّي المنظّف على الثريّا من دون أن تهملي الزوايا والأجزاء بأكملها، شركة تنظيف سجاد في دبي بعدها قومي بتغطّية المصابيح بواسطة الأكياس البلاستكية واغسلي الثريا كلّها بالماء. وأخيراً، اتركي الثريّا لتجفّ، ثمّ أزيلي الأكياس والقماش من تحتها؛ شركة مكافحة الحشرات في الشارقة لا تنسي أن تمسحي الثريا بواسطة قطعة من القماش الجاف للحفاظ على لمعانها.
المصدر : ...................
تنظيف الثريات المنزلية 2019، نصائح لتنظيف الثريات المنزلية 2019
أوّلاً، إن كنت تريدين تنظيف الثريا من دون ماء شركة تنظيف كنب بدبي ، ننصحك بتحضير قطعة من القماش الناعم مع منظّف للزجاج أو الخلّ ومنظّف للمعادن، من ثمّ قومي بإزالة الغبار عن الثريا بواسطة قطعة من القماش ورشّي بعدها منظف الزجاج أو الخلّ على كل الزوايا، شركة تنظيف منازل بالشارقة ومن ثمّ امسحيها بالقماش.
إن استخدمت الخلّ عوضاً عن المنظّف، احذري من أن يلامس معدن الثريا؛ و لا تنسي أن تنظّفي المعدن بواسطة منظّف خاص بالمعادن.
ثانياً، إن كنت تريدين تنظيف الثريا بواسطة الماء ستحتاجين إلى أكياس بلاستكية للطعام، أشرطة مطّاطية، منظّف ثريات وورق بلاستيك، ضعي أوّلاً ورق البلاستيك على الأرض شركه تنظيف شقق في دبي تحت الثريا لتجنّب تسرّب الماء في مختلف أرجاء الغرفة؛ من ثمّ رشّي المنظّف على الثريّا من دون أن تهملي الزوايا والأجزاء بأكملها، شركة تنظيف سجاد في دبي بعدها قومي بتغطّية المصابيح بواسطة الأكياس البلاستكية واغسلي الثريا كلّها بالماء. وأخيراً، اتركي الثريّا لتجفّ، ثمّ أزيلي الأكياس والقماش من تحتها؛ شركة مكافحة الحشرات في الشارقة لا تنسي أن تمسحي الثريا بواسطة قطعة من القماش الجاف للحفاظ على لمعانها.
المصدر : ...................