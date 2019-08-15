مشكلة النمل فى المنزل 2019 ،وسائل طبيعية للتخلص من مشكلة النمل فى المنزل 2019

لمار للتسويق21
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شركة تنظيف الفلل والشقق بعجمان مشكلة ظهور النمل في المنازل تؤرق كل النساء،
كما أن استخدام المبيدات الحشرية يؤدي الى الاصابة بالامراض الخطيرة.
إنه يفضّل التخلص من النمل بالطرق الطبيعية
وهي عبارة عن مجموعة خلطات طبيعة شركة تنظيف كنب بالبخار عجمان غير مؤذية للصحة العامة وتتمثل في:
- التوابل
كوني خليطاً من :
- ملعقة القرفة .
- ملعقة فلفل أسود .
- ملعقة شطة حمراء مطحونة .
- الطريقة :
- رشي تلك المكونات في أركان المنزل والأماكن التي ينتشر فيها النمل ومنبع خروجهم شركة تنظيف ستائر بالبخار فى عجمان وسوف تنتهي تلك المشكلة
- الخل :
رشي الخل في جحور النمل والفتحات الصغيرة التي يخرج منها لتنتهي المشكلة تماماً
- شركة تنظيف السجاد في عجمان بيكربونات الصوديوم والسكر :
يخلط ملعقة من المكونين ورشه في أماكن انتشار النمل .
- القهوة
قومي برش القهوة في الأماكن التي يظهر فيها النمل .
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