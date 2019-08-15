تنظيف السجاد من البقع الصعبه 2019 ،كيفية تنظيف السجاد من البقع الصعبه 2019

لمار للتسويق21
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يضيف السجاد المزيد من الجمال و الأناقة لديكور منزلك . بالإضافة إلي ذلك ، فإن السجاد النظيف يضيف جو من الهدوء و تحسين الحالة المزاجية لك . شركة تنظيف سجاد بحائل لذلك يجب أن تحافظي علي تنظيف السجاد بإستمرار . و الحفاظ عليه من أثر الأطفال و الحيوانات و البقع الصعبة و الغير مرغوب فيها وإتباع طرق الصيانة المناسبة للحفاظ علي السجاد نظيف .
خطوات تنظيف السجاد :
- تنظيف السجادة من الأتربة و الأوساخ السحطية و الجسميات الخفيفة الموجودة علي السطح بإستخدام المكنسة الكهربائية و عدم التركيز علي الأطراف فقط .
- فحص السجاد جيداً للبحث عن البقع و الأوساخ التي لا يمكن إزالتها إلا بالخطوات التالية .
- عمل محلول التنظيف ، بخلط مسحوق الغسيل الخاص بك مع الماء .
- رش محلول التنظيف علي قطعة قماش بيضاء ناعمة و مسح المناطق المتضررة ، شركة تنظيف موكيت بجازان إلي جانب ذلك يمكنك تدليك المنقطة المتضررة بفرشاة السجاد .
تجهيز قطعة قماش نظيفة أخري و نقعها في الماء العادي و مسح الأماكن التي قمت بوضع مسحوق التنظيف عليها و القيام بذلك عدة مرات للتخلص من أثر صابون الغسيل تماماً من السجاد .
- لتسريع عملية تجفيف السجاد يمكنك إستخدام قطعة كبيرة من القماش القطني و وضعها فوق الأماكن المتضررة مع تثبيتها بجسم ثقيل ، شركة تنظيف موكيت بحائل لكي تساعد في إمتصاص الرطوبة من السجاد . و علاوة علي ذلك ، يمكنك فتح النوافذ و تشغيل المراوح أو مكيف الهواء لزيادة سرعة التجفيف . يجب التخلص من الرطوبة الموجودة في السجادة في أسرع وقت ممكن حتي لا تؤدي إلي العفن ورائحة كريهة لذلك لا يجب أن تبقي السجادة رطبة لمدة أكثر من 24 ساعة .
- بعد أن تجف السجادة ، قم بتنظيفها بإستخدام المكنية الكهربائية .
طرق إزالة البقع الصعبة ، و الرائحة الكريهة الموجودة في السجاد :
عند تنظيف البقع ، لا ينصح فرك السجاد كثيراً حتي لا يؤثر ذلك علي فروة السجاد بالسلب. شركة تنظيف كنب بحائل ببساطة يمكنك رش محلول التنظيف علي البقع الصعبة مباشرة وقت حدوثها أو رش المسحوق علي قطعة قماش بيضاء لفرك المنقطة المتضررة . بالإضافة إلي هذه الطريقة يمكنك إزالة البقع الصعبة بإستخدام المياه الغازية أو محلول سائل الغسيل العادي، . و ذلك برش المحلول علي المكان المتضرر و المسح بقطعة قماش نظيفة . يمكنك إزالة بقع الدم أو البقع الحمراء عموماً بإستخدام صابون غسيل الأطباق .
إزالة البقع القابلة للذوبان في الماء : شركة تنظيف شقق بجازان هذه البقع مثل بقع عصائر الفاكهة أو بقع الجيلي أو بقع الحليب أو بقع المشروبات الكحولية أو بقع الحبر أو بقع طلاء الأظافر ، يمكنك التخلص من كل هذه البقع بخلط حوالي 32 أوقية من الماء في معلقة صغيرة و ربع خل أبيض. بالإضافة إلي أنه يمكنك إزالة بقع بول الاطفال و الروائح الناتجة عنها بإستخدام محلول الخل الأبيض و الماء و تركه علي السجادة لمدة 15 دقيقة .
يمكنك إزالة البقع الصعبة مثل بقع الشاي ، القهوة ، الشيكولاتة ، القئ ، هلم جرااا من البقع الأخري بإستخدام خليط من كوب الماء مع معلقة كبيرة من الأمونيا لتنظيف السجاد .
يمكنك إزالة بقع الحبر بإستخدام عجينة من الحليب مع نشأ الذرة ، شركة تنظيف بجازان فرك هذه العجينة علي المناطق المتضررة و تركها علي السجاد ليلة كاملة حتي تجف و إزالته في اليللة التالية بإستخدام فرشاة التدليك .
يمكنك إزالة بقع الصدأ ، بتطبيق خليط من عصير الليمون مع ملح الطعام و ترك هذا الخليط لمدة ساعة و نصف علي الأقل علي الأماكن المتضررة ثم التنظيف بإستخدام قطعة قماش نظيفة .. شركة تنظيف منازل بجازان أو تشبع المناطق المتضرر بالخل الأبيض لمدة 30 – 40 دقيقة .
إزلة بقع الضمغ من خلال نقع قطعة من القماش في الكحول و تركها لفترة حتي ترطب المناطق المتضررة جيداً يمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات .
إزلة بقع الشمع أو الزيوت من علي السجاد : و ذلك بوضع منشفة ورقية علي السجاد مع تعريضها للبخار بإستخدام مكواه البخار و تركها حتي يمسك الشمع في المنشفة الورقية .
يمكنك إزالة الراوئح الكريهة من علي السجاد بإستخدام رش روائح السجاد التجاري المخصص لهذا الغرض . يمكنك إزالة الروائح بخليط من المنزل ، و ذلك بتطبيق صودا الخبز علي السجاد . هناك حيلة أخري للتخلص من الروائح بنشر البطاطس المبشورة علي السجاد و تركها لعدة ساعات علي السجاد قبل إزلتها بإستخدام المكنسة الكهربائية . لإزالة رائحة الحيوانات الكريهة من علي السجاد بإستخدام القليل من الخل الأبيض.
المصدر : ........
خطوات تنظيف السجاد :
- تنظيف السجادة من الأتربة و الأوساخ السحطية و الجسميات الخفيفة الموجودة علي السطح بإستخدام المكنسة الكهربائية و عدم التركيز علي الأطراف فقط .
- فحص السجاد جيداً للبحث عن البقع و الأوساخ التي لا يمكن إزالتها إلا بالخطوات التالية .
- عمل محلول التنظيف ، بخلط مسحوق الغسيل الخاص بك مع الماء .
- رش محلول التنظيف علي قطعة قماش بيضاء ناعمة و مسح المناطق المتضررة ، شركة تنظيف موكيت بجازان إلي جانب ذلك يمكنك تدليك المنقطة المتضررة بفرشاة السجاد .
تجهيز قطعة قماش نظيفة أخري و نقعها في الماء العادي و مسح الأماكن التي قمت بوضع مسحوق التنظيف عليها و القيام بذلك عدة مرات للتخلص من أثر صابون الغسيل تماماً من السجاد .
- لتسريع عملية تجفيف السجاد يمكنك إستخدام قطعة كبيرة من القماش القطني و وضعها فوق الأماكن المتضررة مع تثبيتها بجسم ثقيل ، شركة تنظيف موكيت بحائل لكي تساعد في إمتصاص الرطوبة من السجاد . و علاوة علي ذلك ، يمكنك فتح النوافذ و تشغيل المراوح أو مكيف الهواء لزيادة سرعة التجفيف . يجب التخلص من الرطوبة الموجودة في السجادة في أسرع وقت ممكن حتي لا تؤدي إلي العفن ورائحة كريهة لذلك لا يجب أن تبقي السجادة رطبة لمدة أكثر من 24 ساعة .
- بعد أن تجف السجادة ، قم بتنظيفها بإستخدام المكنية الكهربائية .
طرق إزالة البقع الصعبة ، و الرائحة الكريهة الموجودة في السجاد :
عند تنظيف البقع ، لا ينصح فرك السجاد كثيراً حتي لا يؤثر ذلك علي فروة السجاد بالسلب. شركة تنظيف كنب بحائل ببساطة يمكنك رش محلول التنظيف علي البقع الصعبة مباشرة وقت حدوثها أو رش المسحوق علي قطعة قماش بيضاء لفرك المنقطة المتضررة . بالإضافة إلي هذه الطريقة يمكنك إزالة البقع الصعبة بإستخدام المياه الغازية أو محلول سائل الغسيل العادي، . و ذلك برش المحلول علي المكان المتضرر و المسح بقطعة قماش نظيفة . يمكنك إزالة بقع الدم أو البقع الحمراء عموماً بإستخدام صابون غسيل الأطباق .
إزالة البقع القابلة للذوبان في الماء : شركة تنظيف شقق بجازان هذه البقع مثل بقع عصائر الفاكهة أو بقع الجيلي أو بقع الحليب أو بقع المشروبات الكحولية أو بقع الحبر أو بقع طلاء الأظافر ، يمكنك التخلص من كل هذه البقع بخلط حوالي 32 أوقية من الماء في معلقة صغيرة و ربع خل أبيض. بالإضافة إلي أنه يمكنك إزالة بقع بول الاطفال و الروائح الناتجة عنها بإستخدام محلول الخل الأبيض و الماء و تركه علي السجادة لمدة 15 دقيقة .
يمكنك إزالة البقع الصعبة مثل بقع الشاي ، القهوة ، الشيكولاتة ، القئ ، هلم جرااا من البقع الأخري بإستخدام خليط من كوب الماء مع معلقة كبيرة من الأمونيا لتنظيف السجاد .
يمكنك إزالة بقع الحبر بإستخدام عجينة من الحليب مع نشأ الذرة ، شركة تنظيف بجازان فرك هذه العجينة علي المناطق المتضررة و تركها علي السجاد ليلة كاملة حتي تجف و إزالته في اليللة التالية بإستخدام فرشاة التدليك .
يمكنك إزالة بقع الصدأ ، بتطبيق خليط من عصير الليمون مع ملح الطعام و ترك هذا الخليط لمدة ساعة و نصف علي الأقل علي الأماكن المتضررة ثم التنظيف بإستخدام قطعة قماش نظيفة .. شركة تنظيف منازل بجازان أو تشبع المناطق المتضرر بالخل الأبيض لمدة 30 – 40 دقيقة .
إزلة بقع الضمغ من خلال نقع قطعة من القماش في الكحول و تركها لفترة حتي ترطب المناطق المتضررة جيداً يمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات .
إزلة بقع الشمع أو الزيوت من علي السجاد : و ذلك بوضع منشفة ورقية علي السجاد مع تعريضها للبخار بإستخدام مكواه البخار و تركها حتي يمسك الشمع في المنشفة الورقية .
يمكنك إزالة الراوئح الكريهة من علي السجاد بإستخدام رش روائح السجاد التجاري المخصص لهذا الغرض . يمكنك إزالة الروائح بخليط من المنزل ، و ذلك بتطبيق صودا الخبز علي السجاد . هناك حيلة أخري للتخلص من الروائح بنشر البطاطس المبشورة علي السجاد و تركها لعدة ساعات علي السجاد قبل إزلتها بإستخدام المكنسة الكهربائية . لإزالة رائحة الحيوانات الكريهة من علي السجاد بإستخدام القليل من الخل الأبيض.
المصدر : ........