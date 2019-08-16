تطبيق انا فودافون لمعرفة استهلاكك

برامج دوت نت
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انا فودافون
يعد تطبيق أنا فودافون أحد أهم تطبيقات الموبايل المتميزة التي قامت شركة فودافون بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية وذلك لجميع عملائها، وقد جمع لك هذا التطبيق كافة الخدمات والعروض المتاحة من قبل الشركة بالإضافة إلى إمكانية إدارة الحساب الخاص بك بصورة سهلة ومباشرة حيث يمكنك من دفع الفواتير، متابعة استهلاكك وخدمات الانترنت بالإضافة إلى جميع خدمات فودافون كاش، وسوف نتعرف على المزيد من خدمات ومميزات تطبيق انا فودافون عبر هذا المقال.
نبذة عن تطبيق انا فودافون
تطبيق أنا فودافون أحد التطبيقات المتميزة التي تعمل على جميع هواتف الاندرويد والايفون وبالتالي يمكنك أن تحصل عليه بسهولة عبر جوجل بلاي أو اب ستور، كما أنه يدعم جميع الأجهزة بداية من نظام التشغيل 4 فيما فوق بالنسبة للاندرويد، و بداية من نظام التشغيل 8 للايفون فيما أعلى.
وقد جمع لك هذا التطبيق كافة الخدمات والعروض والمميزات التي تقدمها لك شركة فودافون في تطبيق واحد لذلك قد تجاوز عدد تحميلات التطبيق المليون تحميل.
مميزات تطبيق انا فودافون
حجم التطبيق صغير ويناسب الكثيرين من الأشخاص ولا يتطلب مساحة كبيرة.
يدعم اللغة العربية والإنجليزية مما يسهل التعامل معه.
متوفر بصورة مجانية وذلك عبر متجر التطبيقات الخاص بك.
يوفر لك 1 جيجا عند تحميله لأول مرة.
لا يقوم التطبيق بخصم الرصيد أو شبكة الإنترنت من أجل الاستفادة من غالبية الخدمات والمميزات التي يوفرها لك.
تستطيع التحكم في باقة المكالمات واستهلاك الإنترنت وإدارة الحساب الخاص بك بسهولة ويسر عبر التطبيق.
لا يتطلب حفظ أي من الأكواد من أجل استخدام التطبيق بالإضافة إلى أنه سهل في التعامل.
كيفية تحميل تطبيق أنا فودافون للاندرويد او الايفون
يمكنك أن تقوم بتحميل التطبيق بسهولة ويسر عبر متجر التطبيقات الخاص بك، فقط كل ما عليك هو الدخول إلى متجر التطبيقات سواء جوجل بلاي أو اب ستور.
بعد ذلك قم بكتابة اسم التطبيق وقم بالضغط على كلمة تحمي أو تثبيت التطبيق وبعد ذلك قم بالموافقة على التحميل وسوف يتم تحميل التطبيق بصورة سهلة ومباشرة، وسوف يتم تثبيته بصورة تلقائية عبر الجهاز.
عند استخدام التطبيق لأول مرة يجب إعطاء إذن بالموافقة من أجل التعرف على البيانات والوصول إلى الرسائل الخاصة وبعد ذلك عليك أن تقوم بإنشاء حساب الدخول في تطبيق أنا فودافون.
كيفية إنشاء حساب والتسجيل في انا فودافون
يمكنك أن تقوم بالتسجيل في التطبيق بسهولة ويسر وذلك عبر إتباع هذه الخطوات:
قم بالدخول إلى التطبيق وكتابة المعلومات الخاصة بك مثل رقم الهاتف وكلمة المرور والاسم.
بعد ذلك قم بكتابة كود التفعيل المرسل عبر رسالة نصية إلى رقم هاتفك، من أجل حماية البيانات الخاصة بك.
بعد ذلك قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور مرة أخرى، وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل بالبرنامج.
يعد تطبيق أنا فودافون أحد أهم تطبيقات الموبايل المتميزة التي قامت شركة فودافون بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية وذلك لجميع عملائها، وقد جمع لك هذا التطبيق كافة الخدمات والعروض المتاحة من قبل الشركة بالإضافة إلى إمكانية إدارة الحساب الخاص بك بصورة سهلة ومباشرة حيث يمكنك من دفع الفواتير، متابعة استهلاكك وخدمات الانترنت بالإضافة إلى جميع خدمات فودافون كاش، وسوف نتعرف على المزيد من خدمات ومميزات تطبيق انا فودافون عبر هذا المقال.
نبذة عن تطبيق انا فودافون
تطبيق أنا فودافون أحد التطبيقات المتميزة التي تعمل على جميع هواتف الاندرويد والايفون وبالتالي يمكنك أن تحصل عليه بسهولة عبر جوجل بلاي أو اب ستور، كما أنه يدعم جميع الأجهزة بداية من نظام التشغيل 4 فيما فوق بالنسبة للاندرويد، و بداية من نظام التشغيل 8 للايفون فيما أعلى.
وقد جمع لك هذا التطبيق كافة الخدمات والعروض والمميزات التي تقدمها لك شركة فودافون في تطبيق واحد لذلك قد تجاوز عدد تحميلات التطبيق المليون تحميل.
مميزات تطبيق انا فودافون
حجم التطبيق صغير ويناسب الكثيرين من الأشخاص ولا يتطلب مساحة كبيرة.
يدعم اللغة العربية والإنجليزية مما يسهل التعامل معه.
متوفر بصورة مجانية وذلك عبر متجر التطبيقات الخاص بك.
يوفر لك 1 جيجا عند تحميله لأول مرة.
لا يقوم التطبيق بخصم الرصيد أو شبكة الإنترنت من أجل الاستفادة من غالبية الخدمات والمميزات التي يوفرها لك.
تستطيع التحكم في باقة المكالمات واستهلاك الإنترنت وإدارة الحساب الخاص بك بسهولة ويسر عبر التطبيق.
لا يتطلب حفظ أي من الأكواد من أجل استخدام التطبيق بالإضافة إلى أنه سهل في التعامل.
كيفية تحميل تطبيق أنا فودافون للاندرويد او الايفون
يمكنك أن تقوم بتحميل التطبيق بسهولة ويسر عبر متجر التطبيقات الخاص بك، فقط كل ما عليك هو الدخول إلى متجر التطبيقات سواء جوجل بلاي أو اب ستور.
بعد ذلك قم بكتابة اسم التطبيق وقم بالضغط على كلمة تحمي أو تثبيت التطبيق وبعد ذلك قم بالموافقة على التحميل وسوف يتم تحميل التطبيق بصورة سهلة ومباشرة، وسوف يتم تثبيته بصورة تلقائية عبر الجهاز.
عند استخدام التطبيق لأول مرة يجب إعطاء إذن بالموافقة من أجل التعرف على البيانات والوصول إلى الرسائل الخاصة وبعد ذلك عليك أن تقوم بإنشاء حساب الدخول في تطبيق أنا فودافون.
كيفية إنشاء حساب والتسجيل في انا فودافون
يمكنك أن تقوم بالتسجيل في التطبيق بسهولة ويسر وذلك عبر إتباع هذه الخطوات:
قم بالدخول إلى التطبيق وكتابة المعلومات الخاصة بك مثل رقم الهاتف وكلمة المرور والاسم.
بعد ذلك قم بكتابة كود التفعيل المرسل عبر رسالة نصية إلى رقم هاتفك، من أجل حماية البيانات الخاصة بك.
بعد ذلك قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور مرة أخرى، وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل بالبرنامج.