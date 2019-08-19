مسابقة أجمل خلفية لفصل.. تعود اليكم من جديد

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 11,998
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكم محبي قسم الصور والكريكاتور
أتينا ونحن نحمل إليكم مسابقة جميلة لطالما أحببتموها
ألا وهي مسابقة ..
ونتمنى أن تنال إعجابكم وأن تتحفونا وتسعدونا وتمتعونا بأجمل الخلفيات وأروعها كروعة قلوبكم
- أن تكون الصور واضحة وصالحة للإستخدام كخلفية لسطح المكتب
- يفتح المشارك\ـة موضوع ويضع 3 خلفيات لسطح المكتب لفصل من فصول السنة
مثال: يختار المشارك\ـة فصل الصيف ويضع ثلاث خلفيات صيفية لسطح المكتب
- المشاركة بموضوع واحد فقط
- اي موضوع مخالف ستحذف دون العودة لصاحبه
- المشاركات ستحمل عنوان ( مشاركتي بمسابقة أجمل خلفية لفصل ..هنا يتم كتابة اسم الفصل..)
تبدأ المسابقة من الغد الثلاثاء الموافق 2019/08/20
1440/12/18
وتنتهي بإذن الله يوم السيت الموافق 2019/08/31
1440/12/30
سيحصل صاحب المركز الأول وصاحب المشاركة المميزة على
ويحصل بقية المشاركين على ..
نأمل أن تشاركونا أجمل ما رأت عيونكم على شبكة النت وأرجوا أن لا تبخلو علينا
بالتوفيق للجميع بإذن الله
أهلاً بكم محبي قسم الصور والكريكاتور
أتينا ونحن نحمل إليكم مسابقة جميلة لطالما أحببتموها
ألا وهي مسابقة ..
ونتمنى أن تنال إعجابكم وأن تتحفونا وتسعدونا وتمتعونا بأجمل الخلفيات وأروعها كروعة قلوبكم
- أن تكون الصور واضحة وصالحة للإستخدام كخلفية لسطح المكتب
- يفتح المشارك\ـة موضوع ويضع 3 خلفيات لسطح المكتب لفصل من فصول السنة
مثال: يختار المشارك\ـة فصل الصيف ويضع ثلاث خلفيات صيفية لسطح المكتب
- المشاركة بموضوع واحد فقط
- اي موضوع مخالف ستحذف دون العودة لصاحبه
- المشاركات ستحمل عنوان ( مشاركتي بمسابقة أجمل خلفية لفصل ..هنا يتم كتابة اسم الفصل..)
تبدأ المسابقة من الغد الثلاثاء الموافق 2019/08/20
1440/12/18
وتنتهي بإذن الله يوم السيت الموافق 2019/08/31
1440/12/30
سيحصل صاحب المركز الأول وصاحب المشاركة المميزة على
ويحصل بقية المشاركين على ..
مشاركتي الرمزية بمسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف
مشاركتي بمسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف أرجوا أن تكون هذه الخلفيات قد نالت إعجابكم بالتوفيق للجميع
www.4algeria.com
نأمل أن تشاركونا أجمل ما رأت عيونكم على شبكة النت وأرجوا أن لا تبخلو علينا
بالتوفيق للجميع بإذن الله