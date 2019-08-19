مسابقة أجمل خلفية لفصل.. تعود اليكم من جديد

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,998
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكم محبي قسم الصور والكريكاتور
أتينا ونحن نحمل إليكم مسابقة جميلة لطالما أحببتموها

ألا وهي مسابقة ..

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ونتمنى أن تنال إعجابكم وأن تتحفونا وتسعدونا وتمتعونا بأجمل الخلفيات وأروعها كروعة قلوبكم

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- أن تكون الصور واضحة وصالحة للإستخدام كخلفية لسطح المكتب
- يفتح المشارك\ـة موضوع ويضع 3 خلفيات لسطح المكتب لفصل من فصول السنة
مثال: يختار المشارك\ـة فصل الصيف ويضع ثلاث خلفيات صيفية لسطح المكتب
- المشاركة بموضوع واحد فقط
- اي موضوع مخالف ستحذف دون العودة لصاحبه
- المشاركات ستحمل عنوان ( مشاركتي بمسابقة أجمل خلفية لفصل ..هنا يتم كتابة اسم الفصل..)

تبدأ المسابقة من الغد الثلاثاء الموافق 2019/08/20
1440/12/18

وتنتهي بإذن الله يوم السيت الموافق 2019/08/31
1440/12/30

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سيحصل صاحب المركز الأول وصاحب المشاركة المميزة على

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ويحصل بقية المشاركين على ..

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www.4algeria.com

مشاركتي الرمزية بمسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف

مشاركتي بمسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف أرجوا أن تكون هذه الخلفيات قد نالت إعجابكم بالتوفيق للجميع
www.4algeria.com www.4algeria.com

نأمل أن تشاركونا أجمل ما رأت عيونكم على شبكة النت وأرجوا أن لا تبخلو علينا

بالتوفيق للجميع بإذن الله

 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,998
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
آخر تعديل:
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