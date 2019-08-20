لمياء يوسف
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
برنامج مخازن برنامج يهدف اى ادارة المخازن واعطاء تقارير مفصله عند دخول وخروج المنتجات اللى المخازن بطريقة سريعه وعلى اعلى مستوى من درجة الرقابه والسرية كما انها تقوم بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالاصناف المتواجدة داخل الشركات والمؤسسات التجاريه......
يحتوى عللى الاتى
DEXEF برنامج
برنامج مخازن يتميز بسهوله الواجهة والتعامل معه
تعريف خصلئص الصنف تستخدم عند اضافة والصرف (تاريخ الصلاحيه _ رقم التشغيله_رقم القطعة )
تعريف الاصناف التجميعيه المكونه من مجموعة اصناف آخرى مع تحديد نسبة كمية المكونات لكل مكون
عمل جرد للاصناف الموجوده بالمخزن لتحديد الفرق بين الفعلى والدفترى على مستوى الكمية والقيمة
امكانية استعراض الصنف باكثر من رصيد
التحكم فى الربط مع البرامج الاخرى مثل المبيعات والمشتريات وتحديد طريقة الربط
يتميزبرنامج مخازن بالجرد الشهرى والجرد السنوى
تقارير مراقبة المخزون (الاجماليات_تاريخ الصلاحيه _والتقارير عامة )
من ذوى الاعمال الاخرى بامكانك التعرف على اصداراتنا الاخرى لجميع المجالات وجميع الاعمال اتصل بنا على 010002462222
او تابعنا على الموقع https://dexef.com/
ولتحميل النسخ التجدريبيه التحميل - DEXEF ERP System
.
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يحتوى عللى الاتى
DEXEF برنامج
برنامج مخازن يتميز بسهوله الواجهة والتعامل معه
تعريف خصلئص الصنف تستخدم عند اضافة والصرف (تاريخ الصلاحيه _ رقم التشغيله_رقم القطعة )
تعريف الاصناف التجميعيه المكونه من مجموعة اصناف آخرى مع تحديد نسبة كمية المكونات لكل مكون
عمل جرد للاصناف الموجوده بالمخزن لتحديد الفرق بين الفعلى والدفترى على مستوى الكمية والقيمة
امكانية استعراض الصنف باكثر من رصيد
التحكم فى الربط مع البرامج الاخرى مثل المبيعات والمشتريات وتحديد طريقة الربط
يتميزبرنامج مخازن بالجرد الشهرى والجرد السنوى
تقارير مراقبة المخزون (الاجماليات_تاريخ الصلاحيه _والتقارير عامة )
من ذوى الاعمال الاخرى بامكانك التعرف على اصداراتنا الاخرى لجميع المجالات وجميع الاعمال اتصل بنا على 010002462222
او تابعنا على الموقع https://dexef.com/
ولتحميل النسخ التجدريبيه التحميل - DEXEF ERP System
.
للتعرف على المزيد من برامجنا
برنامج حسابات ومخازن (كاشير)
نظام حسابات
برنامج لحسابات المبيعات
نظام حسابات للاندرويد
برنامج الحسابات للشركات
برنامج ادارة الحسابات
برنامج حسابات العملاء
برنامج حسابات محل صغير
برنامج المبيعات
برنامج محاسبة شركات المقاولات
برنامج محاسبة شركات
-
برنامج محاسبة شركات المقاولات
برامج محاسبة
برنامج حسابات للمحلات
برنامج تسجيل الحسابات اليومية
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