didi omar
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أفريل 2019
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- 10
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- cairo
- الجنس
- أنثى
في وقت مبكر الحياة والوظيفي لزها حديد
بدأت حديد دراستها في الجامعة الأمريكية في بيروت ، لبنان ، وحصلت على درجة البكالوريوس في الرياضيات. في عام 1972 سافرت إلى لندن للدراسة في جمعية الهندسة المعمارية ، وهي مركز رئيسي للفكر المعماري التقدمي خلال السبعينيات. هناك التقت بالمهندسين المعماريين إيليا زنجيليس وريم كولهاس ، حيث ستتعاون معها كشريك في مكتب هندسة العاصمة. قامت حديد بتأسيس شركتها الخاصة في لندن ، زها حديد للمهندسين المعماريين (ZHA) ، في عام 1979.
في عام 1983 ، حصلت زها حديد على اعتراف دولي من خلال مشاركتها الحائزة على المنافسة في The Peak ، وهو مركز ترفيهي وترفيهي في هونغ كونغ. أسس هذا التصميم ، "ناطحة سحاب أفقية" تحركت باتجاه قطري ديناميكي أسفل موقع التلال ، جمالية لها: مستوحاة من Kazimir Malevich و Suprematists ، وتتميز تصميماتها الهندسية العدوانية بإحساس بالتفتت وعدم الاستقرار والحركة. قادها هذا الأسلوب المجزأ إلى تجميعها مع مهندسين المعماريين المعروفين باسم "deconstructivists" ، وهو تصنيف أصبح شائعًا في المعرض التاريخي لعام 1988 "Deconstructivist Architecture" الذي أقيم في متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك.
لم تتحقق أبدًا تصميم Hadid لـ The Peak ، ولم يكن معظم تصميماتها الراديكالية الأخرى في الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، بما في ذلك Kurfürstendamm (1986) في برلين ومركز دوسلدورف للفن والإعلام (1992-1993) وخليج كارديف دار الأوبرا (1994) في ويلز. بدأت تعرف باسم "مهندسة الورق" ، مما يعني أن تصميماتها كانت في منتهى الطموح بحيث لا يمكن تجاوز مرحلة الرسم بل يتم بناؤها بالفعل. زاد هذا الانطباع عنها عندما تم عرض تصاميمها الجميلة - في كثير من الأحيان في شكل لوحات ملونة مفصلة بشكل رائع - كأعمال فنية في المتاحف الكبرى.
عززت حديد سمعتها كمهندس معماري لأعمال البناء في عام 2000 ، عندما بدأ العمل على تصميمها لمركز لويس وريتشارد روزنتال الجديد للفن المعاصر في سينسيناتي ، أوهايو. كان المركز الذي تبلغ مساحته 85000 قدم مربع (7،900 متر مربع) ، الذي تم افتتاحه في عام 2003 ، أول متحف أمريكي صممته امرأة. يقع المتحف في وسط منطقة وسط مدينة Cincinnati ، وهو عبارة عن سلسلة رأسية من المكعبات والفراغات. يتميز الجانب المواجه للشارع بواجهة زجاجية شفافة تدعو المارة إلى النظر في أعمال المتحف وبالتالي تتناقض مع فكرة المتحف كمساحة غير جذابة أو بعيدة. خطة المبنى تنحني بلطف إلى أعلى بعد دخول الزائر المبنى ؛ قالت حديد إنها تأمل أن يخلق هذا "سجادة حضرية" ترحب بالناس في المتحف.
أول مشاريع بنيت
كان أول مشروع رئيسي تم بناؤه في حديد هو محطة حريق فيترا (1989-1993) في فايل أم راين ، ألمانيا. يتألف الهيكل من سلسلة من الطائرات ذات الزوايا الحادة ، ويشبه الطير أثناء الطيران. تضمنت أعمالها الأخرى المبنية في هذه الفترة مشروع إسكان لـ IBA Housing (1989–93) في برلين ، ومساحة معرض Mind Zone (1999) في Millennium Dome في Greenwich ، لندن ، ومساحة Land Formation One (1997 - 1999) ) في فيل أم راين. في كل هذه المشاريع ، استكشفت حديد اهتمامها بخلق مساحات مترابطة وشكل منحوت من الهندسة المعمارية.
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بدأت حديد دراستها في الجامعة الأمريكية في بيروت ، لبنان ، وحصلت على درجة البكالوريوس في الرياضيات. في عام 1972 سافرت إلى لندن للدراسة في جمعية الهندسة المعمارية ، وهي مركز رئيسي للفكر المعماري التقدمي خلال السبعينيات. هناك التقت بالمهندسين المعماريين إيليا زنجيليس وريم كولهاس ، حيث ستتعاون معها كشريك في مكتب هندسة العاصمة. قامت حديد بتأسيس شركتها الخاصة في لندن ، زها حديد للمهندسين المعماريين (ZHA) ، في عام 1979.
في عام 1983 ، حصلت زها حديد على اعتراف دولي من خلال مشاركتها الحائزة على المنافسة في The Peak ، وهو مركز ترفيهي وترفيهي في هونغ كونغ. أسس هذا التصميم ، "ناطحة سحاب أفقية" تحركت باتجاه قطري ديناميكي أسفل موقع التلال ، جمالية لها: مستوحاة من Kazimir Malevich و Suprematists ، وتتميز تصميماتها الهندسية العدوانية بإحساس بالتفتت وعدم الاستقرار والحركة. قادها هذا الأسلوب المجزأ إلى تجميعها مع مهندسين المعماريين المعروفين باسم "deconstructivists" ، وهو تصنيف أصبح شائعًا في المعرض التاريخي لعام 1988 "Deconstructivist Architecture" الذي أقيم في متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك.
لم تتحقق أبدًا تصميم Hadid لـ The Peak ، ولم يكن معظم تصميماتها الراديكالية الأخرى في الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، بما في ذلك Kurfürstendamm (1986) في برلين ومركز دوسلدورف للفن والإعلام (1992-1993) وخليج كارديف دار الأوبرا (1994) في ويلز. بدأت تعرف باسم "مهندسة الورق" ، مما يعني أن تصميماتها كانت في منتهى الطموح بحيث لا يمكن تجاوز مرحلة الرسم بل يتم بناؤها بالفعل. زاد هذا الانطباع عنها عندما تم عرض تصاميمها الجميلة - في كثير من الأحيان في شكل لوحات ملونة مفصلة بشكل رائع - كأعمال فنية في المتاحف الكبرى.
عززت حديد سمعتها كمهندس معماري لأعمال البناء في عام 2000 ، عندما بدأ العمل على تصميمها لمركز لويس وريتشارد روزنتال الجديد للفن المعاصر في سينسيناتي ، أوهايو. كان المركز الذي تبلغ مساحته 85000 قدم مربع (7،900 متر مربع) ، الذي تم افتتاحه في عام 2003 ، أول متحف أمريكي صممته امرأة. يقع المتحف في وسط منطقة وسط مدينة Cincinnati ، وهو عبارة عن سلسلة رأسية من المكعبات والفراغات. يتميز الجانب المواجه للشارع بواجهة زجاجية شفافة تدعو المارة إلى النظر في أعمال المتحف وبالتالي تتناقض مع فكرة المتحف كمساحة غير جذابة أو بعيدة. خطة المبنى تنحني بلطف إلى أعلى بعد دخول الزائر المبنى ؛ قالت حديد إنها تأمل أن يخلق هذا "سجادة حضرية" ترحب بالناس في المتحف.
أول مشاريع بنيت
كان أول مشروع رئيسي تم بناؤه في حديد هو محطة حريق فيترا (1989-1993) في فايل أم راين ، ألمانيا. يتألف الهيكل من سلسلة من الطائرات ذات الزوايا الحادة ، ويشبه الطير أثناء الطيران. تضمنت أعمالها الأخرى المبنية في هذه الفترة مشروع إسكان لـ IBA Housing (1989–93) في برلين ، ومساحة معرض Mind Zone (1999) في Millennium Dome في Greenwich ، لندن ، ومساحة Land Formation One (1997 - 1999) ) في فيل أم راين. في كل هذه المشاريع ، استكشفت حديد اهتمامها بخلق مساحات مترابطة وشكل منحوت من الهندسة المعمارية.
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