موقع يعطيك حتى 0,002 بيتكوين يوميا

السلام عليكم و رحمة اللهاليوم اضع بين ايديكم موقع جربته و يبدو جيدا لربح البيتكوين قد يصل الربح الى 0,002 بيتكوين يوميا كل ما عليك هو فتح الصناديق و الربح طبعا هناك بعض الصناديق الفارغةالموقع يعطيك عن كل احالة 28 جوهرة و كل ساعة جواهر مجانية حسب مستوى اللعبشخصيا في يومين جمعت 0,0194 بيتكوين عيبه الوحيد انك لازم تكمل 0,049 بيتكوين كي تتمكن من سحب المبلغارجو التسجيل و التجربة عبر رابط الاحالة الخاص بي فضلا و ليس امرا حتى تتحصل عل 50 جوهرة مجانا و بالتوفيق اعتقد يستحق التجربة1- تقوم بالتسجيل بالموقع2- تقوم بتاكيد بريدك الالكتروني3- تبدا اللعب و لا تنسى دعوة اصدقائك للمشاركة