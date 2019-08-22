تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 22 أوت 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
13
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
🎉هدية حقيبة ظهر مجانية عند الشراء 😍💪 !
🎉 تخفيض ل ALLDOCUBE Kbook 13.5 inch 3K IPS Display Laptop with 512GB SSD
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ZhvqEB
✂ الكوبون: GB-KBOOK



📌 نسخة 4/64GB, اللون الأزرق 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 164.99$ (149.32euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 ☺🥰 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2HlNkQv
✂ الكوبون: GBXIAOMI$2


📌 نسخة 3/32GB 😍
💰 السعر: 125.99$ (114.03euro) 🤑 !! قبل 🔥: 128.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7 😁💖 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ZlamkG
🔹 شرح طريقة إضافة العنوان لكي يظهر شحن DHL للجزائريين 👈: http://bit.ly/30chZr4


📌 نسخة عالمية, رام/ات 4/64, كاميرا ثلاثية, بطارية 4050mAh .. 💝
💰 السعر بعد الكوبون: 169.99$ (153.85euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Lenovo Z6 Lite 💪🙃 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒:

✂ الكوبون: GBMPLENO6L


📌 نسخة 6/64GB, اللون الأزرق 😇
💰 السعر بعد الكوبون: 336.99$ (304.99euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi9 💝💛 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/31UdtxD
✂ الكوبون: GBXIAOMI$2
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📌 نسخة 6/128GB 😎
💰 السعر بعد الكوبون: 369.99$ (334.07euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Nm4CRg
✂ الكوبون: GBM9128BLUE


📌 اللون الأزرق, نسخة 4/64GB 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 189.99$ (174.67euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 😉😋 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2HjgPm8
✂ الكوبون: GBA36402

📌 نسخة 4/128GB 🖤
💰 السعر بعد الكوبون: 218.99$ (198.19euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2HlqacY
✂ الكوبون: GBA312801


📌 النسخة العالمية 😇
💰 السعر بعد الكوبون: 30.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 😃😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2L511Vf
✂ الكوبون: GBBAND4MI



💰 السعر بعد الكوبون: 17.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots 😍💪 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/31UPpLa
✂ الكوبون: GBREDMI189


💰 السعر بعد الكوبون: 6.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لبطاقة الذاكرة EAGET T1 بسعة 64GB 🙃😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2P80Kpu
✂ الكوبون: GBCNEGT164


اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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