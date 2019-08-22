تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 22 أوت 2019

kernani
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هدية حقيبة ظهر مجانية عند الشراء !
تخفيض ل ALLDOCUBE Kbook 13.5 inch 3K IPS Display Laptop with 512GB SSD
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ZhvqEB
الكوبون: GB-KBOOK
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 164.99$ (149.32euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2HlNkQv
الكوبون: GBXIAOMI$2
نسخة 3/32GB
السعر: 125.99$ (114.03euro) !! قبل : 128.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ZlamkG
شرح طريقة إضافة العنوان لكي يظهر شحن DHL للجزائريين : http://bit.ly/30chZr4
نسخة عالمية, رام/ات 4/64, كاميرا ثلاثية, بطارية 4050mAh ..
السعر بعد الكوبون: 169.99$ (153.85euro) !!
تخفيض لهاتف Lenovo Z6 Lite !
رابط الشراء (جيرباست) :
الكوبون: GBMPLENO6L
نسخة 6/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 336.99$ (304.99euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi9 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31UdtxD
الكوبون: GBXIAOMI$2
--
نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 369.99$ (334.07euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Nm4CRg
الكوبون: GBM9128BLUE
اللون الأزرق, نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 189.99$ (174.67euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2HjgPm8
الكوبون: GBA36402
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 218.99$ (198.19euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2HlqacY
الكوبون: GBA312801
النسخة العالمية
السعر بعد الكوبون: 30.99$ !!
تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2L511Vf
الكوبون: GBBAND4MI
السعر بعد الكوبون: 17.99$ !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31UPpLa
الكوبون: GBREDMI189
السعر بعد الكوبون: 6.99$ !!
تخفيض لبطاقة الذاكرة EAGET T1 بسعة 64GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2P80Kpu
الكوبون: GBCNEGT164
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
تخفيض ل ALLDOCUBE Kbook 13.5 inch 3K IPS Display Laptop with 512GB SSD
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ZhvqEB
الكوبون: GB-KBOOK
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 164.99$ (149.32euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2HlNkQv
الكوبون: GBXIAOMI$2
نسخة 3/32GB
السعر: 125.99$ (114.03euro) !! قبل : 128.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ZlamkG
شرح طريقة إضافة العنوان لكي يظهر شحن DHL للجزائريين : http://bit.ly/30chZr4
نسخة عالمية, رام/ات 4/64, كاميرا ثلاثية, بطارية 4050mAh ..
السعر بعد الكوبون: 169.99$ (153.85euro) !!
تخفيض لهاتف Lenovo Z6 Lite !
رابط الشراء (جيرباست) :
الكوبون: GBMPLENO6L
نسخة 6/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 336.99$ (304.99euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi9 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31UdtxD
الكوبون: GBXIAOMI$2
--
نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 369.99$ (334.07euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Nm4CRg
الكوبون: GBM9128BLUE
اللون الأزرق, نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 189.99$ (174.67euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2HjgPm8
الكوبون: GBA36402
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 218.99$ (198.19euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2HlqacY
الكوبون: GBA312801
النسخة العالمية
السعر بعد الكوبون: 30.99$ !!
تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2L511Vf
الكوبون: GBBAND4MI
السعر بعد الكوبون: 17.99$ !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31UPpLa
الكوبون: GBREDMI189
السعر بعد الكوبون: 6.99$ !!
تخفيض لبطاقة الذاكرة EAGET T1 بسعة 64GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2P80Kpu
الكوبون: GBCNEGT164
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia