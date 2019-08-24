الموقع الأكثر صدقية للربح من مشاهدة الإعلانات

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اليوم جئت لكم بموقع من وجهة نظري الأكثر واقعية و مصداقية للربح من الأنترنت من خلال مشاهدتك للإعلانات المدفوعة، حيث أن الموقع يتقاسم معك مداخيل الإشهار. كما أن الموقع يقدم مبالغ قليلة و لكنها منطقية،

حيث سيكون لك 75 دولار شهريا، و هو مبلغ يتجاوز مليون سنتيم جزائري



لن يقول لك 20 او 30 دولار يوميا، بل بين 2 إلى 3 دولار يوميا فقط و هو المعقول جدا جدا