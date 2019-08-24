الموقع الأكثر صدقية للربح من مشاهدة الإعلانات

mekhaneg mohame
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أوت 2019
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- عين الدفلى
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اليوم جئت لكم بموقع من وجهة نظري الأكثر واقعية و مصداقية للربح من الأنترنت من خلال مشاهدتك للإعلانات المدفوعة، حيث أن الموقع يتقاسم معك مداخيل الإشهار. كما أن الموقع يقدم مبالغ قليلة و لكنها منطقية،
حيث سيكون لك 75 دولار شهريا، و هو مبلغ يتجاوز مليون سنتيم جزائري
لن يقول لك 20 او 30 دولار يوميا، بل بين 2 إلى 3 دولار يوميا فقط و هو المعقول جدا جدا
لمشاهدة فيديو يشرح الموقع جيدا على الرابط التالي:
الربح من الإعلانات
و للتسجيل مباشرة على الرابط التالي:
سجل من هنا
اليوم جئت لكم بموقع من وجهة نظري الأكثر واقعية و مصداقية للربح من الأنترنت من خلال مشاهدتك للإعلانات المدفوعة، حيث أن الموقع يتقاسم معك مداخيل الإشهار. كما أن الموقع يقدم مبالغ قليلة و لكنها منطقية،
حيث سيكون لك 75 دولار شهريا، و هو مبلغ يتجاوز مليون سنتيم جزائري
لن يقول لك 20 او 30 دولار يوميا، بل بين 2 إلى 3 دولار يوميا فقط و هو المعقول جدا جدا
لمشاهدة فيديو يشرح الموقع جيدا على الرابط التالي:
الربح من الإعلانات
و للتسجيل مباشرة على الرابط التالي:
سجل من هنا