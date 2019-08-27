هل يكن علاج الادمان بدن طبيب ؟

بالطبع لا يستطيع المدمنون كسر دائرة الادمان بانفسهم،وذلك لانهم يحتاجون للمساعده الخارجية، وهؤلاء الذين يحاولون ذلك وحدهم يكتشفون فى النهايه انهم لا يحطمون الا انفسهم،وهكذا يعودون الى نفس الدائره المغلقه مره اخرى.
يعتير ادمان المخدرات أنه حالة مرضية. يتطور هذا النوع من الإدمان على شكل متكرر من الاستعمال المفرط للمخدرات، مروراً بحالة طلب المخدر، إلى انتكاس الحالة ونقصان القابلية للاستجابة للمنبهات الطبيعية. يصنف الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية الإدمان إلى ثلاثة مراحل:
الانهماك أو الترقب
النوبة أو السكر
الانقطاع أو التأثير السلبي.
عقاقير تسبب الإدمان
بعض هذه المواد هي:
استروكس
هيروين
كوكايين
كحول
أفيونات
هل للادمان علاج؟
من الممكن جدا علاج الادمان من المخدرات والتخلص منها بشكل نهائي والوصول إلى مرحلة التعافي التام وعدم الانتكاسة، ولكن رحلة علاج المخدرات ليست بالبسيطة، لأن الادمان حالة مرضية مزمنة وتحتاج إلى عدة عوامل حتى يتم تحقيق الهدف من برامج علاج الادمان وتشمل :
أخذ القرار بالتوقف عن التعاطي وبدء علاج الادمان، وفي مستشفى التعافي نحن ندرك عدم سهولة الأمر لذا نعمل على مساعدتك في اتخاذ القرار الصعب بمجرد الإتصال بنا وطلب المساعدة.
توقيع الكشف الطبي الكامل وإجراء الفحوصات والتحاليل التي بناء عليها يتم تحديد الوضع الصحي للجسم وتأثير المخدر فيه.
توفير برامج علاج الادمان التى تتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض ونوع المخدر الذي تم تعاطيه، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والإجتماعي.
الإهتمام والرقابة الدقيقة بكافة المراحل العلاجية بدءا من أعراض الإنسحاب واتباع برنامج علاجي مختص بالتعامل معها وصولا بالعلاج النفسي وإعادة المريض إلى حياته الطبيعية مرة أخرى
يعتير ادمان المخدرات أنه حالة مرضية. يتطور هذا النوع من الإدمان على شكل متكرر من الاستعمال المفرط للمخدرات، مروراً بحالة طلب المخدر، إلى انتكاس الحالة ونقصان القابلية للاستجابة للمنبهات الطبيعية. يصنف الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية الإدمان إلى ثلاثة مراحل:
الانهماك أو الترقب
النوبة أو السكر
الانقطاع أو التأثير السلبي.
عقاقير تسبب الإدمان
بعض هذه المواد هي:
استروكس
هيروين
كوكايين
كحول
أفيونات
هل للادمان علاج؟
من الممكن جدا علاج الادمان من المخدرات والتخلص منها بشكل نهائي والوصول إلى مرحلة التعافي التام وعدم الانتكاسة، ولكن رحلة علاج المخدرات ليست بالبسيطة، لأن الادمان حالة مرضية مزمنة وتحتاج إلى عدة عوامل حتى يتم تحقيق الهدف من برامج علاج الادمان وتشمل :
أخذ القرار بالتوقف عن التعاطي وبدء علاج الادمان، وفي مستشفى التعافي نحن ندرك عدم سهولة الأمر لذا نعمل على مساعدتك في اتخاذ القرار الصعب بمجرد الإتصال بنا وطلب المساعدة.
توقيع الكشف الطبي الكامل وإجراء الفحوصات والتحاليل التي بناء عليها يتم تحديد الوضع الصحي للجسم وتأثير المخدر فيه.
توفير برامج علاج الادمان التى تتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض ونوع المخدر الذي تم تعاطيه، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والإجتماعي.
الإهتمام والرقابة الدقيقة بكافة المراحل العلاجية بدءا من أعراض الإنسحاب واتباع برنامج علاجي مختص بالتعامل معها وصولا بالعلاج النفسي وإعادة المريض إلى حياته الطبيعية مرة أخرى