تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 30 أوت 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
عرض فقط لكم متابعينا الأوفياء أفضل سعر متوفر في السوق
📌 نسخة 4/64GB 💪
💰 السعر بعد الكوبون: 149.99$ (135.77euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 😇❤ !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2PojQYA
✂ الكوبون: GBNOTE732G


5 قطع فقط !!
💰 السعر بعد الكوبون: 11.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لسماعات Gocomma K2 TWS 😎😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2zxuvpb
✂ الكوبون: LIMITED083005



5 قطع فقط 🔥
📌 إضاءة للتصوير 💜
💰 السعر بعد الكوبون: 5.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لـ Utorch Adjustable Ring Fill Light 😎💓 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒:
✂ الكوبون: LIMITED083001


📌 رام/ات 2/16GB 🤓
💰 السعر: 26.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز X96 mini TV Box 😁💗 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Zqwqvg


📌 اللون الأزرق, نسخة 4/64GB 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 187.99$ (170.14euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 🙃😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒:
✂ الكوبون: GBA36402


📌 نسخة 6/64GB ☺
💰 السعر بعد الكوبون: 368.99$ (334.04euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 😎🥳 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2MJTZbJ
✂ الكوبون: GBM9TPRO1


📌 نسخة 2/32GB, نسخة Global 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 84.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A 😎💝 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2MMfXLb
✂ الكوبون: GB7A328999


اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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