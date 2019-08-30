تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 30 أوت 2019

kernani
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جوان 2019
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- 14
- النقاط
- 3
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- محل الإقامة
- setif
- الجنس
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عرض فقط لكم متابعينا الأوفياء أفضل سعر متوفر في السوق
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 149.99$ (135.77euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2PojQYA
الكوبون: GBNOTE732G
5 قطع فقط !!
السعر بعد الكوبون: 11.99$ !!
تخفيض لسماعات Gocomma K2 TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2zxuvpb
الكوبون: LIMITED083005
5 قطع فقط
إضاءة للتصوير
السعر بعد الكوبون: 5.99$ !!
تخفيض لـ Utorch Adjustable Ring Fill Light !
رابط الشراء (جيرباست) :
رام/ات 2/16GB
السعر: 26.99$ !!
تخفيض لجهاز X96 mini TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Zqwqvg
اللون الأزرق, نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 187.99$ (170.14euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) :
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 368.99$ (334.04euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MJTZbJ
الكوبون: GBM9TPRO1
نسخة 2/32GB, نسخة Global
السعر بعد الكوبون: 84.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MMfXLb
الكوبون: GB7A328999
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 149.99$ (135.77euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2PojQYA
الكوبون: GBNOTE732G
5 قطع فقط !!
السعر بعد الكوبون: 11.99$ !!
تخفيض لسماعات Gocomma K2 TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2zxuvpb
الكوبون: LIMITED083005
5 قطع فقط
إضاءة للتصوير
السعر بعد الكوبون: 5.99$ !!
تخفيض لـ Utorch Adjustable Ring Fill Light !
رابط الشراء (جيرباست) :
رام/ات 2/16GB
السعر: 26.99$ !!
تخفيض لجهاز X96 mini TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Zqwqvg
اللون الأزرق, نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 187.99$ (170.14euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) :
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 368.99$ (334.04euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MJTZbJ
الكوبون: GBM9TPRO1
نسخة 2/32GB, نسخة Global
السعر بعد الكوبون: 84.99$ !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MMfXLb
الكوبون: GB7A328999
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia