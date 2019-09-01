موقع ألماني شهير لربح 15€ أو أكثر فقط بإستعمال Facebook أو Twitter

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يمكنك كذالك القيام بنفس العملية على Twitter و Instagram و Youtube لزيادة أرباحك.الشرط الوحيد هو أن يكون لك 5 أصدقاء على الأقل و صورة شخصية للبروفايل على حسابك في الشبكات الاجتماعية (فيسبوك أو تويتر أو انستقرام أو يوتيوب)الموقع يدعم اللغة الانجلزية و الفرنسية و الالمانية و الاسبانية.يمكنك أيضًا استخدام هذا الموقع لأغراض إعلانية لاستقبال معجبين جدد لروابط صفحتك وخدمات أخرى.و هذا فضلا وليس أمرا.وشكرا.​