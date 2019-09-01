موقع ألماني شهير لربح 15€ أو أكثر فقط بإستعمال Facebook أو Twitter

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
هذا الموقع لشركة ألمانية يعمل منذ سنة 2011.
أرجو أن تقوم بالتسجيل من هنا
بدون إستثمار، فقط خصص بعض دقائق في اليوم على هذا الموقع ...
اربح المال فقط بالنقر على "Like"أو"J'aime" أي إعجاب لصفحات الفيسبوك عبر هذا موقع،
الأمر بسيط و سهل فقط سجل ثم قم بربط حساب الفيسبوك الخاص بك بهذا الموقع و إبدء في كسب المال.
يمكنك كذالك القيام بنفس العملية على Twitter و Instagram و Youtube لزيادة أرباحك.
الشرط الوحيد هو أن يكون لك 5 أصدقاء على الأقل و صورة شخصية للبروفايل على حسابك في الشبكات الاجتماعية (فيسبوك أو تويتر أو انستقرام أو يوتيوب)
يمكنك العمل بالفيسبوك فقط ثم تضيف الحسابات الاخرى ان اردت...
الموقع يدعم اللغة الانجلزية و الفرنسية و الالمانية و الاسبانية.
الحد الأدنى للسحب هو 15.00 يورو على عدة طرق سحب (Paypal ، Payeer ، Advcach ، Bitcoin ، Amazon Voucher).
يمكنك أيضًا استخدام هذا الموقع لأغراض إعلانية لاستقبال معجبين جدد لروابط صفحتك وخدمات أخرى.
أرجو أن تقوم بالتسجيل من هنا
و هذا فضلا وليس أمرا.
وشكرا.
هذا الموقع لشركة ألمانية يعمل منذ سنة 2011.
أرجو أن تقوم بالتسجيل من هنا
بدون إستثمار، فقط خصص بعض دقائق في اليوم على هذا الموقع ...
اربح المال فقط بالنقر على "Like"أو"J'aime" أي إعجاب لصفحات الفيسبوك عبر هذا موقع،
الأمر بسيط و سهل فقط سجل ثم قم بربط حساب الفيسبوك الخاص بك بهذا الموقع و إبدء في كسب المال.
يمكنك كذالك القيام بنفس العملية على Twitter و Instagram و Youtube لزيادة أرباحك.
الشرط الوحيد هو أن يكون لك 5 أصدقاء على الأقل و صورة شخصية للبروفايل على حسابك في الشبكات الاجتماعية (فيسبوك أو تويتر أو انستقرام أو يوتيوب)
يمكنك العمل بالفيسبوك فقط ثم تضيف الحسابات الاخرى ان اردت...
الموقع يدعم اللغة الانجلزية و الفرنسية و الالمانية و الاسبانية.
الحد الأدنى للسحب هو 15.00 يورو على عدة طرق سحب (Paypal ، Payeer ، Advcach ، Bitcoin ، Amazon Voucher).
يمكنك أيضًا استخدام هذا الموقع لأغراض إعلانية لاستقبال معجبين جدد لروابط صفحتك وخدمات أخرى.
أرجو أن تقوم بالتسجيل من هنا
و هذا فضلا وليس أمرا.
وشكرا.
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