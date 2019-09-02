ايردوب جديد : عملة رقمية من فايسبوك

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العملية بسيطة جدا و التسجيل يكون عبر حساب الفايسبوك ثم قم بإدخا امايل كما سيطلب منك ثم قم بتفعيله و مبروك عليك 3 Libra
كل شيء عن العملة الرقمية ليبرا Libra التي أعلن عنها فيس بوك
سنتعرف على هذه العملة الرقمية
كشفت فيس بوك عن خطة طموحة لإنشاء عملة رقمية ونظام مالي جديد لتحويل الطريقة التي يتحرك بها المال في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تطبيقاته الخاصة.
ترغب فيس بوك في جعل ارسال واستقبال النقود حول العالم أسهل، مثل إرسال وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والعناصر الأخرى على منصتها وتطبيقاتها.
كشفت الشركة عن أن العملة الرقمية تدعى ليبرا Libra وليست الأسماء التي رأيناها من قبل والتي نشرتها الصحافة الإلكترونية.
في هذا المقال سنتعرف على هذه العملة الرقمية التي ينتظر منها الكثير خصوصا وان هناك الكثير من المؤسسات والمنظمات التي باركت إطلاقها.
فكرة العملة الرقمية من فيس بوك
تابعت فيس بوك لفترة طويلة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة التي يتم تداولها، وقد أعجبتها الفكرة خصوصا وأن هناك مجتمع يقدر بالملايين من الناس يؤيدون هذه التقنية ويروجون لها.
لهذا فقد توصلت الشركة إلى فكرة إمكانية إطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها، هذا قبل أن تعدل فكرتها وتجعل عملتها مشتركة مع شركات أخرى ويتم إدارتها من جهة محايدة، وهذا لتفادي الشكوك والمساءلة خصوصا وأن سمعتها ليست جيدة بسبب فضائح الخصوصية والقضايا التي تورطت فيها الشركة
ما هي العملة الرقمية ليبرا Libra؟
هي عملة رقمية لامركزية كما تقول الشركة، تديرها مؤسسة غير ربحية تدعى ومقرها جنيف، سويسرا، هدفها هو أن تكون متاحة على نطاق واسع ومستقرة وآمنة.
على عكس البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، والتي يمكن أن تكون متقلبة ومضاربة بشكل كبير، سيتم دعم Libra بأموال مستقرة نسبيًا مدعومة من الحكومة.
العملة قائمة على بلوك تشين مفتوح المصدر، ما يعني أنه يمكن لأي مطور أو خدمة أو شركة في العالم ان تستخدمها وتتعامل بها.
ليست عملة فيس بوك بالضبط
هذا يعني أن عملة ليبرا لا يتم إدارتها من شركة فيس بوك بالولايات المتحدة الأمريكية، بل يتم إدارتها من منظمة تتواجد في سويسرا، قلب النظام المالي العالمي.
لن يتفاعل المستهلكون مع Libra Association، ولكنهم سيتفاعلون فقط مع Libra من خلال محفظة رقمية أو مشغل معين.
يمكن لشركات منافسة لشركة فيس بوك استخدام هذه العملة والتعامل بها، ولا يحق لشركة فيس بوك منع أي شخص أو كيان من استخدامها، ولا تملك السلطة لفعل ذلك.
إقرأ أيضا 6 أسباب لترك البورصة وبيع الأسهم قبل 2019
إذا اشتريت 100 دولار من عملة Libra فإن 100 دولار أمريكي سترسل إلى احتياطي Libra Association وليس إلى فيس بوك
الشركات والمنظمات المؤسسة لعملة Libra
انضم إلى 27 شركة ومؤسسة أخرى من الأعضاء المؤسسين، يقفون خلف هذه العملة التي ينتظر منها أن تحظى بإجماع قوي.
الهدف هو أن يكون هناك 100 شركة ومؤسسة يدعمونها على الأقل لإطلاقها العام المقبل، سيقوم كل عضو في الجمعية بإدارة واحدة من “العقد”، أو المواقع التي يتم فيها التحقق من المعاملات التي تنطوي على Libra.
يشمل الشركاء مختلف شركات المدفوعات مثل: Visa و Stripe و PayPal، والتي ستكون قادرة على مساعدة التجار على قبول ليبرا.
عض شركات التكنولوجيا موجودة أيضًا، بما في ذلك eBay و Lyft و Uber و Spotify ومنصة الدفع الأمريكية اللاتينية Mercado Pago، مما قد يؤدي إلى تبني قبول العملة، وتشارك أيضا شركتان أوروبيتان للاتصالات وهي Iliad وفودافون.
شركات استثمار رأس المال ذات الخبرة في مجال الدفعات الرقمية التي تدعم هذه العملة أيضا هي: Andreessen Horowitz و Breakthrough Inititions و Ribbit Capital و Thrive Capital و Union Square Ventures.
ستركز المنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية على مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية.
هناك مؤسسات اخرى تدعم هذه العملة ومنها Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps Women’s World Banking إضافة إلى 4 شركات بلوك تشين وهي: Anchorage, Bison Trails, Coinbase إضافة إلى Xapo Holdings.
استثمرت هذه القائمة من الأعضاء المؤسسين ما لا يقل عن 10 ملايين دولار لتمويل تكاليف التشغيل للجمعية غير الربحية، وكذلك لإطلاق برنامج تحفيزي لبدء سلسلة Libra blockchain الأساسية ودفع اعتماد العملة.
محفظة Face book Calibra Calibra
هذه محفظة رقمية من فيس بوك، يمكن الوصول إليها كتطبيق مستقل ودمجها في ماسنجر وكذلك واتساب.
تقول فيس بوك أنها مصمم لتمكين أي شخص من تخزين الأموال بشكل آمن مجانًا على هواتفه والسماح للناس بإرسال واستقبال الميزان بشكل آمن في جميع أنحاء العالم، دون أي رسوم للمستهلكين، على الرغم من أن فيس بوك يفكر في فرض رسوم “منخفضة جدًا” للتجار.
إقرأ أيضا عملة ليبرا تشبه الدولار والعملات النقدية أكثر من العملات الرقمية
من المنتظر أن تقدم فيس بوك خدمات مالية أخرى، مثل القروض التي يمكن أن يستفيد منها النالس: “إذا نجحت الشبكة، فستكون هذه فرصة كبيرة لنا لتقديم القروض لجميع هؤلاء المستهلكين”.
يتمثل الهدف الأكبر لموقع فيس بوك في جعل الناس يقضون وقتًا أطول على منصاته، سيمكّن هذا الإطلاق 2.7 مليار شخص يستخدمون تطبيقاته المختلفة كل شهر لإجراء عمليات شراء بسهولة من 90 مليون شركة على نظامه الأساسي.
كلما كان من السهل على هذه الشركات زيادة مبيعاتها على فيس بوك زاد احتمال قيامها بشراء الإعلانات والبقاء على المنصة.
على الرغم من أن Calibra مملوكة بالكامل من قِبل فيس بوك، إلا أنها تعمل بشكل منفصل عن أعمال الإعلان على فيس بوك، لذلك يمكن تنظيمها بشكل مناسب.
نهاية المقال:
هذه العملة التي أعلن عنها فيس بوك تديرها Libra Association من سويسرا وتملك فيس بوك صوت واحد أو 1٪ من إجمالي الأصوات،
بقية 99 في المئة موزعة على 99 شركة ومنظمة ستشكل الأعضاء المؤسسين لها
رابط التسجيل هنا
العملية بسيطة جدا و التسجيل يكون عبر حساب الفايسبوك ثم قم بإدخا امايل كما سيطلب منك ثم قم بتفعيله و مبروك عليك 3 Libra
كل شيء عن العملة الرقمية ليبرا Libra التي أعلن عنها فيس بوك
سنتعرف على هذه العملة الرقمية
كشفت فيس بوك عن خطة طموحة لإنشاء عملة رقمية ونظام مالي جديد لتحويل الطريقة التي يتحرك بها المال في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تطبيقاته الخاصة.
ترغب فيس بوك في جعل ارسال واستقبال النقود حول العالم أسهل، مثل إرسال وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والعناصر الأخرى على منصتها وتطبيقاتها.
كشفت الشركة عن أن العملة الرقمية تدعى ليبرا Libra وليست الأسماء التي رأيناها من قبل والتي نشرتها الصحافة الإلكترونية.
في هذا المقال سنتعرف على هذه العملة الرقمية التي ينتظر منها الكثير خصوصا وان هناك الكثير من المؤسسات والمنظمات التي باركت إطلاقها.
فكرة العملة الرقمية من فيس بوك
تابعت فيس بوك لفترة طويلة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة التي يتم تداولها، وقد أعجبتها الفكرة خصوصا وأن هناك مجتمع يقدر بالملايين من الناس يؤيدون هذه التقنية ويروجون لها.
لهذا فقد توصلت الشركة إلى فكرة إمكانية إطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها، هذا قبل أن تعدل فكرتها وتجعل عملتها مشتركة مع شركات أخرى ويتم إدارتها من جهة محايدة، وهذا لتفادي الشكوك والمساءلة خصوصا وأن سمعتها ليست جيدة بسبب فضائح الخصوصية والقضايا التي تورطت فيها الشركة
ما هي العملة الرقمية ليبرا Libra؟
هي عملة رقمية لامركزية كما تقول الشركة، تديرها مؤسسة غير ربحية تدعى ومقرها جنيف، سويسرا، هدفها هو أن تكون متاحة على نطاق واسع ومستقرة وآمنة.
على عكس البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، والتي يمكن أن تكون متقلبة ومضاربة بشكل كبير، سيتم دعم Libra بأموال مستقرة نسبيًا مدعومة من الحكومة.
العملة قائمة على بلوك تشين مفتوح المصدر، ما يعني أنه يمكن لأي مطور أو خدمة أو شركة في العالم ان تستخدمها وتتعامل بها.
ليست عملة فيس بوك بالضبط
هذا يعني أن عملة ليبرا لا يتم إدارتها من شركة فيس بوك بالولايات المتحدة الأمريكية، بل يتم إدارتها من منظمة تتواجد في سويسرا، قلب النظام المالي العالمي.
لن يتفاعل المستهلكون مع Libra Association، ولكنهم سيتفاعلون فقط مع Libra من خلال محفظة رقمية أو مشغل معين.
يمكن لشركات منافسة لشركة فيس بوك استخدام هذه العملة والتعامل بها، ولا يحق لشركة فيس بوك منع أي شخص أو كيان من استخدامها، ولا تملك السلطة لفعل ذلك.
إقرأ أيضا 6 أسباب لترك البورصة وبيع الأسهم قبل 2019
إذا اشتريت 100 دولار من عملة Libra فإن 100 دولار أمريكي سترسل إلى احتياطي Libra Association وليس إلى فيس بوك
الشركات والمنظمات المؤسسة لعملة Libra
انضم إلى 27 شركة ومؤسسة أخرى من الأعضاء المؤسسين، يقفون خلف هذه العملة التي ينتظر منها أن تحظى بإجماع قوي.
الهدف هو أن يكون هناك 100 شركة ومؤسسة يدعمونها على الأقل لإطلاقها العام المقبل، سيقوم كل عضو في الجمعية بإدارة واحدة من “العقد”، أو المواقع التي يتم فيها التحقق من المعاملات التي تنطوي على Libra.
يشمل الشركاء مختلف شركات المدفوعات مثل: Visa و Stripe و PayPal، والتي ستكون قادرة على مساعدة التجار على قبول ليبرا.
عض شركات التكنولوجيا موجودة أيضًا، بما في ذلك eBay و Lyft و Uber و Spotify ومنصة الدفع الأمريكية اللاتينية Mercado Pago، مما قد يؤدي إلى تبني قبول العملة، وتشارك أيضا شركتان أوروبيتان للاتصالات وهي Iliad وفودافون.
شركات استثمار رأس المال ذات الخبرة في مجال الدفعات الرقمية التي تدعم هذه العملة أيضا هي: Andreessen Horowitz و Breakthrough Inititions و Ribbit Capital و Thrive Capital و Union Square Ventures.
ستركز المنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية على مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية.
هناك مؤسسات اخرى تدعم هذه العملة ومنها Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps Women’s World Banking إضافة إلى 4 شركات بلوك تشين وهي: Anchorage, Bison Trails, Coinbase إضافة إلى Xapo Holdings.
استثمرت هذه القائمة من الأعضاء المؤسسين ما لا يقل عن 10 ملايين دولار لتمويل تكاليف التشغيل للجمعية غير الربحية، وكذلك لإطلاق برنامج تحفيزي لبدء سلسلة Libra blockchain الأساسية ودفع اعتماد العملة.
محفظة Face book Calibra Calibra
هذه محفظة رقمية من فيس بوك، يمكن الوصول إليها كتطبيق مستقل ودمجها في ماسنجر وكذلك واتساب.
تقول فيس بوك أنها مصمم لتمكين أي شخص من تخزين الأموال بشكل آمن مجانًا على هواتفه والسماح للناس بإرسال واستقبال الميزان بشكل آمن في جميع أنحاء العالم، دون أي رسوم للمستهلكين، على الرغم من أن فيس بوك يفكر في فرض رسوم “منخفضة جدًا” للتجار.
إقرأ أيضا عملة ليبرا تشبه الدولار والعملات النقدية أكثر من العملات الرقمية
من المنتظر أن تقدم فيس بوك خدمات مالية أخرى، مثل القروض التي يمكن أن يستفيد منها النالس: “إذا نجحت الشبكة، فستكون هذه فرصة كبيرة لنا لتقديم القروض لجميع هؤلاء المستهلكين”.
يتمثل الهدف الأكبر لموقع فيس بوك في جعل الناس يقضون وقتًا أطول على منصاته، سيمكّن هذا الإطلاق 2.7 مليار شخص يستخدمون تطبيقاته المختلفة كل شهر لإجراء عمليات شراء بسهولة من 90 مليون شركة على نظامه الأساسي.
كلما كان من السهل على هذه الشركات زيادة مبيعاتها على فيس بوك زاد احتمال قيامها بشراء الإعلانات والبقاء على المنصة.
على الرغم من أن Calibra مملوكة بالكامل من قِبل فيس بوك، إلا أنها تعمل بشكل منفصل عن أعمال الإعلان على فيس بوك، لذلك يمكن تنظيمها بشكل مناسب.
نهاية المقال:
هذه العملة التي أعلن عنها فيس بوك تديرها Libra Association من سويسرا وتملك فيس بوك صوت واحد أو 1٪ من إجمالي الأصوات،
بقية 99 في المئة موزعة على 99 شركة ومنظمة ستشكل الأعضاء المؤسسين لها
رابط التسجيل هنا