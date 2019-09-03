أكمل التحقق بالفيديو مع فريق الدعم الخاص بهم. في هذه المرحلة يتصل بك فريق الدعم عن طريق التطبيق ويطلب منك أخذ سلفي مع بطاقتك وبعض الأسئلة البسيطة مثل اسمك، يوم الميلاد، سنة الميلاد... وبعدها بساعات يأتيك الرد بتفعيل حسابك.​