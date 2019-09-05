عروض وتخفيضات ضحمة على موقع جيربيست ليوم 06 سبتمبر 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
15
النقاط
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🎉 تخفيض لهاتف Samsung Galaxy A80 4G Phablet 8GB RAM 128GB ROM
Original International Version -
Black 8+128G
💰 السعر بعد الكوبون: 456.49
✂ الكوبون: GBSMGA80
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒:

من جديد 🔥🔥
رام/ات 2/16GB 🙃
💰 السعر بعد الكوبون: 19.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز Alfawise A9 TV BOX 😋❤⁩ !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lyVj4Q
✂ الكوبون: LIMITED090509
Gearbest

📌 النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 27.99$ (25.55euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 😎😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2kkDTZy
✂ الكوبون: GBEN23849
📬 الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل


📌 نسخة 6/64GB, معالج Snapdragon 855, نسخة عالمية .. 💖
💰 السعر بعد الكوبون: 368.99$ (336.74euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 🙃😋 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2jXlYaS
✂ الكوبون: GBM9TPRO1


نسخة 12/256GB, نسخة عالمية 💪
💰 السعر بعد الكوبون: 769.99$ (696.46euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro 😍😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ly8dA7
✂ الكوبون: GBOPP12256


📌 نسخة 4/128GB, اللون الأزرق 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 193.99$ (176.80euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 😁😇 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lyVDk4
✂ الكوبون: GBA312801


📌 نسخة 6/64GB, اللون الأزرق 💙💙
💰 السعر بعد الكوبون: 279.99$ (255.51euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 😎💗 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2kkzllX
✂ الكوبون: MI9T64BLUE





اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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