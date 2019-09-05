عروض وتخفيضات ضحمة على موقع جيربيست ليوم 06 سبتمبر 2019

kernani
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تخفيض لهاتف Samsung Galaxy A80 4G Phablet 8GB RAM 128GB ROM
Original International Version -
Black 8+128G
السعر بعد الكوبون: 456.49
الكوبون: GBSMGA80
رابط الشراء (جيرباست) :
من جديد
رام/ات 2/16GB
السعر بعد الكوبون: 19.99$ !!
تخفيض لجهاز Alfawise A9 TV BOX !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lyVj4Q
الكوبون: LIMITED090509
Gearbest
النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية
السعر بعد الكوبون: 27.99$ (25.55euro) !!
تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kkDTZy
الكوبون: GBEN23849
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
نسخة 6/64GB, معالج Snapdragon 855, نسخة عالمية ..
السعر بعد الكوبون: 368.99$ (336.74euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2jXlYaS
الكوبون: GBM9TPRO1
نسخة 12/256GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 769.99$ (696.46euro) !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ly8dA7
الكوبون: GBOPP12256
نسخة 4/128GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 193.99$ (176.80euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lyVDk4
الكوبون: GBA312801
نسخة 6/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 279.99$ (255.51euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kkzllX
الكوبون: MI9T64BLUE
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
Original International Version -
Black 8+128G
السعر بعد الكوبون: 456.49
الكوبون: GBSMGA80
رابط الشراء (جيرباست) :
من جديد
رام/ات 2/16GB
السعر بعد الكوبون: 19.99$ !!
تخفيض لجهاز Alfawise A9 TV BOX !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lyVj4Q
الكوبون: LIMITED090509
Gearbest
النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية
السعر بعد الكوبون: 27.99$ (25.55euro) !!
تخفيض لسوار Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kkDTZy
الكوبون: GBEN23849
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
نسخة 6/64GB, معالج Snapdragon 855, نسخة عالمية ..
السعر بعد الكوبون: 368.99$ (336.74euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2jXlYaS
الكوبون: GBM9TPRO1
نسخة 12/256GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 769.99$ (696.46euro) !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ly8dA7
الكوبون: GBOPP12256
نسخة 4/128GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 193.99$ (176.80euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lyVDk4
الكوبون: GBA312801
نسخة 6/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 279.99$ (255.51euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kkzllX
الكوبون: MI9T64BLUE
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia