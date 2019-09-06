سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي #الفجر #والمغرب

Ma$Ter

Ma$Ter

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⚠ سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر و المغرب

👈 تحافظ على جلستك نفسها قبل أن تثني رجليك وتقول الذكر التالي عشر مرات

💡سواء للرجل في المسجد أو للمرأة في مصلاها في بيتها ...

⭕ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ:
* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ *
1️⃣ *كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ*
2️⃣ *وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ*
3️⃣ *وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ*
4️⃣ *وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ*
5️⃣ *وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم*
6️⃣ *وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ*
7️⃣ *وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»*

رواه أحمد وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧٨)
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*معنى*
- "وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلّا الشِّرْكُ" :
*أي* لا يمكن لأي ذنبٍ أن يهلِكَه إلا الشرك.​
 
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