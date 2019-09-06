سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي #الفجر #والمغرب

Ma$Ter
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سُنَّةٌ مهجورةٌ ذاتُ أجرٍ عظيمٍ جداً بعد صلاتي الفجر و المغرب
تحافظ على جلستك نفسها قبل أن تثني رجليك وتقول الذكر التالي عشر مرات
سواء للرجل في المسجد أو للمرأة في مصلاها في بيتها ...
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ:
* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ *
*كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ*
*وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ*
*وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ*
*وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ*
*وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم*
*وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ*
*وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»*
رواه أحمد وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧٨)
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*معنى*
- "وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلّا الشِّرْكُ" :
*أي* لا يمكن لأي ذنبٍ أن يهلِكَه إلا الشرك.
تحافظ على جلستك نفسها قبل أن تثني رجليك وتقول الذكر التالي عشر مرات
سواء للرجل في المسجد أو للمرأة في مصلاها في بيتها ...
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ:
* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ *
*كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ*
*وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ*
*وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ*
*وَكَانَت حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ*
*وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم*
*وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ*
*وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»*
رواه أحمد وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧٨)
_____________
*معنى*
- "وَلم يَحِلَّ لذنبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلّا الشِّرْكُ" :
*أي* لا يمكن لأي ذنبٍ أن يهلِكَه إلا الشرك.