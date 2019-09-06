Up أبحث عن زوجة

HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,198
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
كما هو مكتوب في العنوان
وباش نسهل
نسخت الاقتباسين التحت من موضوع احد الاعضاء
تعرفت على وحدا في فيسبوك
عندها شهر
وفي مكان العمل اعجبتني استاذة بصح
تبان كبيرة

تفيدوني راني حاصل
لازم منا للصيف نكون واجد
قال Hakan:
ياخويا واش نقلك ضرك انت يعني في قراية ما خلطتش وما شفتش بنات رايح تشوف في فايسبوك لانو الطريقة غير مضمونة صح كون جيت مثلا تعرف طفلة في فايس مدة طويلة نقلك تقدم ولكن انو تريسكي بعلاقة تاع شهر نضن صعيبة.. انا ننصحك شوف صحابك ولا زملائك لي كانو يقراو معاك بالاك عندهم اخوات او بنات عم وخال يدلونك عليهم احسن من فايسبوك تضيع وقت ومجهود ذهني... ربي يسهلك خويا
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قال sami44:
نصيحتي لك ان تستعين بالوفد الرسمي للخطبه وفرقه التدخل السريع للزواج وما تندمش اهي مجربة واثبتت نجاعتها
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sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,009
النقاط
991
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
مفهمتش والو 🙄🙄تعرفت على وحدة و لقيتها كبيرة و لا اشنو و زيد فالفايس ؟؟؟؟
 
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