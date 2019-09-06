Up أبحث عن زوجة

السلام عليكم

كما هو مكتوب في العنوان

وباش نسهل

نسخت الاقتباسين التحت من موضوع احد الاعضاء

تعرفت على وحدا في فيسبوك

عندها شهر

وفي مكان العمل اعجبتني استاذة بصح

تبان كبيرة



تفيدوني راني حاصل

لازم منا للصيف نكون واجد

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قال Hakan: ياخويا واش نقلك ضرك انت يعني في قراية ما خلطتش وما شفتش بنات رايح تشوف في فايسبوك لانو الطريقة غير مضمونة صح كون جيت مثلا تعرف طفلة في فايس مدة طويلة نقلك تقدم ولكن انو تريسكي بعلاقة تاع شهر نضن صعيبة.. انا ننصحك شوف صحابك ولا زملائك لي كانو يقراو معاك بالاك عندهم اخوات او بنات عم وخال يدلونك عليهم احسن من فايسبوك تضيع وقت ومجهود ذهني... ربي يسهلك خويا ​ إضغط للتوسيع...