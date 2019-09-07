كلين 9 للتخسيس وفقد الوزن

الاءمحمودوهب
:: عضو منتسِب ::
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- 7 سبتمبر 2019
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- الجنس
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كلين 9
نظام كلين 9 الغذائي للتنحيف
كما هو الحال مع جميع البرامج الغذائية التجارية، هناك العديد من التقارير القصصية تروي كل من نجاح و فشل
نظام كلين 9 الغذائي.
في الوقت الراهن هناك عدد قليل جدا من الدراسات العلمية التي تتحقق من مدى فعالية هذا النوع من الأنظمة
الغذائية.
بما أن نظام كلين 9 الغذائي منخفض جدا في السعرات الحرارية فمن من المرجح أن تفقد الوزن على المدى
القصير، لكن لم تتم دراسة هذا النظام رسميا.
من المرجح أن يكون السبب خلف فقدان بعض الوزن يرجع إلى فقدان وزن الماء و الكربوهيدرات المخزنة، بدلا
من الدهون في الجسم.
على الأرجح سوف يتم استعادة كل الوزن الذي فقدته بمجرد البدء في تناول الطعام بشكل طبيعي، إلا إذا قمت
بإجراء تغييرات على النظام الغذائي الخاص بك على المدى الطويل.
أما بالنسبة لقدرة نظام كلين 9 الغذائي على التخلص من السموم؛ قد أبلغ الكثير من الناس عن زيادة مستويات
الطاقة لديهم و شعورهم بشكل أفضل بعد فترة التخلص من السموم. السبب خلف ذلك على الأرجح بسبب التخلص
من الكحول وغيره من الأطعمة غير الصحية في نظامك الغذائي، وليس بسبب قدرة المكونات على التخلص من
السموم.
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ولمزيد من التفاصيل عن
كلين 9
ولمزيد من التفاصيل عن
كلين 9
نظام كلين 9 الغذائي للتنحيف
كما هو الحال مع جميع البرامج الغذائية التجارية، هناك العديد من التقارير القصصية تروي كل من نجاح و فشل
نظام كلين 9 الغذائي.
في الوقت الراهن هناك عدد قليل جدا من الدراسات العلمية التي تتحقق من مدى فعالية هذا النوع من الأنظمة
الغذائية.
بما أن نظام كلين 9 الغذائي منخفض جدا في السعرات الحرارية فمن من المرجح أن تفقد الوزن على المدى
القصير، لكن لم تتم دراسة هذا النظام رسميا.
من المرجح أن يكون السبب خلف فقدان بعض الوزن يرجع إلى فقدان وزن الماء و الكربوهيدرات المخزنة، بدلا
من الدهون في الجسم.
على الأرجح سوف يتم استعادة كل الوزن الذي فقدته بمجرد البدء في تناول الطعام بشكل طبيعي، إلا إذا قمت
بإجراء تغييرات على النظام الغذائي الخاص بك على المدى الطويل.
أما بالنسبة لقدرة نظام كلين 9 الغذائي على التخلص من السموم؛ قد أبلغ الكثير من الناس عن زيادة مستويات
الطاقة لديهم و شعورهم بشكل أفضل بعد فترة التخلص من السموم. السبب خلف ذلك على الأرجح بسبب التخلص
من الكحول وغيره من الأطعمة غير الصحية في نظامك الغذائي، وليس بسبب قدرة المكونات على التخلص من
السموم.
اضغط هنا للشراء واتساب
ولمزيد من التفاصيل عن
كلين 9