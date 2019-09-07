كلين 9 للتخسيس وفقد الوزن

ولمزيد من التفاصيل عننظام كلين 9 الغذائي للتنحيفكما هو الحال مع جميع البرامج الغذائية التجارية، هناك العديد من التقارير القصصية تروي كل من نجاح و فشلنظام كلين 9 الغذائي.في الوقت الراهن هناك عدد قليل جدا من الدراسات العلمية التي تتحقق من مدى فعالية هذا النوع من الأنظمةالغذائية.بما أن نظام كلين 9 الغذائي منخفض جدا في السعرات الحرارية فمن من المرجح أن تفقد الوزن على المدىالقصير، لكن لم تتم دراسة هذا النظام رسميا.من المرجح أن يكون السبب خلف فقدان بعض الوزن يرجع إلى فقدان وزن الماء و الكربوهيدرات المخزنة، بدلامن الدهون في الجسم.على الأرجح سوف يتم استعادة كل الوزن الذي فقدته بمجرد البدء في تناول الطعام بشكل طبيعي، إلا إذا قمتبإجراء تغييرات على النظام الغذائي الخاص بك على المدى الطويل.أما بالنسبة لقدرة نظام كلين 9 الغذائي على التخلص من السموم؛ قد أبلغ الكثير من الناس عن زيادة مستوياتالطاقة لديهم و شعورهم بشكل أفضل بعد فترة التخلص من السموم. السبب خلف ذلك على الأرجح بسبب التخلصمن الكحول وغيره من الأطعمة غير الصحية في نظامك الغذائي، وليس بسبب قدرة المكونات على التخلص منالسموم.ولمزيد من التفاصيل عن