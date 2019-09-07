تزوجت لكي انساها . لكني لم استطع

أمير بدون إمارة

أمير بدون إمارة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
27
محل الإقامة
Algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم
سأ روي لكم قصة حدثت معي منذ تاريج 2007 عندما كنت ادرس في المتوسط. انتقلت الى متوسطتنا فتاة اسمها سامية. عندما رأيتها اول مرة لم اعرف ماذا جرى لي عندما رأيتها. كنت افرح عندما اراها. وكنت اتشوق لوقت الاستراحة لأقف قرب قسمهم لأراها من بعيد،ولاكنني لا استطيع ان احدثها كلما حاولت ذالك، كنت كلما اتقرب منها يبدأ قلبي يدق بقوة غير عادية، وقلبي يتوقف عن التفكير وجسمي بكامله يشل، سهرت كثيرا افكر في هذا وأريد ان اسمي هذا الشعور،انتقلت الى الثانوية في سنة 2009 وبقيت على نفس الحال لم اكلمها ولم اخبرها بما يجول في قلبي من حب ومشاعر. لم استطع ان اكمل دراستي في الثانوية بسب مشاكل مادية وعائلية بالدرجة الاولى.فتوقفت عن الدراسة، وبعد سنة من التوقف عن الدراسة،توضفت في عمل بعيد عن الاهل وحبيبة القلب ❤ غبت اعواما وشهورا لاكن لا استطيع نسيانها.وفي احد الايام من شهر ديسمبر 2012،استطعت الحصول على رقم هذه الفتاة. اتصلت بها. وعند سماع اول حرف من فمها شعرت بسعادة والله لم اعرف مثلها،وكانت ترفض ان تحادثني لاني شخص غريب ولم تثق بي. لم اقل عن اسمي الحقيقي خوفا ان لا تكلمني مرة اخرى فسميت نفسي اسم غير اسمي واعطيتها عنوان غير عنواني الحقيقي، ولاكن مع مرور الايام ارتاحت لي وكنت اقضي سويعات طويلة احدثها في الهاتف لاكن كانت تمر علي دقائق.كانت حنونة ومحبة للعشر مثلي. ويوما ما صارحتها بشخصية الحقيقية فحزنت كثيرا عندما كذبت عليها. لم احدثها بعدها 3 سنوات. عشقتها لدرجة اراها في احلامي وافكر فيها كل دقيقة او ثاتية تمر من حياتي. عرجت عليها الزواج لا كنها لمحتلي بانها لا تثق بي وانها تحب شخص آخر. عانيت كثيرا، حاولت نسيانها لاكنها في ذاكرتي دائما، كنت على وشك الجنون من حبها. فقررت ان اتزوج لانساها. ولا كن حتى بعد مرور اعوام بعد الزواج لزالت في بالي وكبر حبها في قلبي.وحاليا انا اعاني كثيرا لا استطيع بفتاة لا تحبني ولا استطيع تطليق زوجتي الحنونة التي لا احبها..
••••••الرضاء النصيحة اخوتي•••••••••
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,982
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
فكرتني بواحد المقولة دائما تكررها زوجتي
تقول الرجل يريد قلب أمرأة يكون مثل التمرة فيها نواة واحدة و هو زوجها
و فقط و اي زوجة تفكر في رجل ىخر غير زوجها تعتبر مجرمة و قليلة أصل و خائنة
بينما قلب الرجل كي البطيخة فيها آلاف حبات الزريعة أي آلاف الحبيبات
و يرى الرجل هذا الامر عادي جدا
بينما
الامر ربما هكذا
الحب و العشق و الهيام فطرة لكن يمكننا توجيهه و ضبطه بالعرف و الدين
فإذا انحرف هذا الحب و العشق فليعلم الرجل انها نزغات من الرجيم الشيطان
و هوى النفس و سبب ذالك فراغ القلب من الخشية من عذاب الله
أخي الغالي إملأ قلبك بالايمان و املأ وقتك بالقرآن و الصحبة الصالحة
و فكر ان زوجتك وهبت نفسها و جسدها و روحها لك
و الله لو استثمرت في حبها و تلمست طريقا لذالك بنية تجنب الحرام لكفاك الله
امرك و ملأ بها عينك
اخي كلما جلست لوحدك سيأتيك الوسواس اجعل التعزذ و الاستغفار رفيقاك
و غير الروتين من حولك و اجعل عقلك مكان قلبك و دينك مكان هواك
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,005
النقاط
991
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
دعني أخبرك يا أخي أنك لا تزال تحبها لأنها بعيدة و البعيد دوما أفضل و أجمل
لعلك لو تزوجت بها فعلا لوجدت فيها من العيوب الكثير و لعلك ستجدها كاملة دون عيب و لكنك و مع ذلك تملها و تبحث غيرها و لعل التي ستعشقها بعدها هي زوجتك التي هي معك الآن
المشكلة في الحب أنك تبني قصرا من خيال و عندما تضع رجلك فيك تجده لم يكن بمستوى البريق الذي تخيلته
هذه قاعدة البعيد دوما أجمل
نحن متيمون بما لم نحصل عليه فقط
أما ما نحصل عليه لا ننظر له أبدا
هي الحقيقة للأسف
و أنا أقرأ مشاكل الزوجات في مواقع التواصل أجد عبارة واحدة تتردد ، كان مغرما بي و فعل المستحيل لأجلي و بعد الزواج تغير ، لماذا ؟ ببساطة لأنها اصبحت بعد الزواج قريبة فانطفأ بريقها .
لذلك لا يغرنك البريق و لا تغرنك العواطف .....
فالعبرة بخواتيم العلاقات . و مدى طولها . أما العواطف فلكل شخص عاطفة . وله أن يوجهها أو يدعها تأخذه نحو الضياع.....
 
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