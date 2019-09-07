تزوجت لكي انساها . لكني لم استطع

السلام عليكمسأ روي لكم قصة حدثت معي منذ تاريج 2007 عندما كنت ادرس في المتوسط. انتقلت الى متوسطتنا فتاة اسمها سامية. عندما رأيتها اول مرة لم اعرف ماذا جرى لي عندما رأيتها. كنت افرح عندما اراها. وكنت اتشوق لوقت الاستراحة لأقف قرب قسمهم لأراها من بعيد،ولاكنني لا استطيع ان احدثها كلما حاولت ذالك، كنت كلما اتقرب منها يبدأ قلبي يدق بقوة غير عادية، وقلبي يتوقف عن التفكير وجسمي بكامله يشل، سهرت كثيرا افكر في هذا وأريد ان اسمي هذا الشعور،انتقلت الى الثانوية في سنة 2009 وبقيت على نفس الحال لم اكلمها ولم اخبرها بما يجول في قلبي من حب ومشاعر. لم استطع ان اكمل دراستي في الثانوية بسب مشاكل مادية وعائلية بالدرجة الاولى.فتوقفت عن الدراسة، وبعد سنة من التوقف عن الدراسة،توضفت في عمل بعيد عن الاهل وحبيبة القلبغبت اعواما وشهورا لاكن لا استطيع نسيانها.وفي احد الايام من شهر ديسمبر 2012،استطعت الحصول على رقم هذه الفتاة. اتصلت بها. وعند سماع اول حرف من فمها شعرت بسعادة والله لم اعرف مثلها،وكانت ترفض ان تحادثني لاني شخص غريب ولم تثق بي. لم اقل عن اسمي الحقيقي خوفا ان لا تكلمني مرة اخرى فسميت نفسي اسم غير اسمي واعطيتها عنوان غير عنواني الحقيقي، ولاكن مع مرور الايام ارتاحت لي وكنت اقضي سويعات طويلة احدثها في الهاتف لاكن كانت تمر علي دقائق.كانت حنونة ومحبة للعشر مثلي. ويوما ما صارحتها بشخصية الحقيقية فحزنت كثيرا عندما كذبت عليها. لم احدثها بعدها 3 سنوات. عشقتها لدرجة اراها في احلامي وافكر فيها كل دقيقة او ثاتية تمر من حياتي. عرجت عليها الزواج لا كنها لمحتلي بانها لا تثق بي وانها تحب شخص آخر. عانيت كثيرا، حاولت نسيانها لاكنها في ذاكرتي دائما، كنت على وشك الجنون من حبها. فقررت ان اتزوج لانساها. ولا كن حتى بعد مرور اعوام بعد الزواج لزالت في بالي وكبر حبها في قلبي.وحاليا انا اعاني كثيرا لا استطيع بفتاة لا تحبني ولا استطيع تطليق زوجتي الحنونة التي لا احبها..••••••الرضاء النصيحة اخوتي•••••••••