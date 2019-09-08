ilyes1992
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- constantine
- الجنس
- ذكر
فوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، للثوم فوائد عديدة للرجال والنساء وأيضا للشعر والبشرة والجنس والحامل، تعرف معنا ماهي فوائد الثوم.
الثوم من اكثر الخضار المعروفة من حيث الخصائص العلاجية والفوائد الصحية، إذ يمكن منع او معالجة العديد من المشاكل الصحية بمساعدة الثوم.
هنالك عدد لا يحصى من الادلة التي تثبت ان مصدر هذه الاستعمالات منذ الاف السنين لدى حضارات مختلفة حول العالم، فقد اثبتت العديد من الدراسات الحديثة وجود علاقة مباشرة بين الثوم والوقاية من مشاكل صحية متنوعة
القيمة الغذائية للثوم
فصوص الثوم اعتبرت في العصر اليوناني الترياق الذي يعالج الأمراض المختلفة، وهذا لأن الثوم يتكون من العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية، كما أنه يحتوي على العقار المناعي الطبيعي الأس _ألليل سيستين، وعند هرس الثوم تتحول هذه المادة إلى الألليسين وتتفاعل مع إنزيم الألينيز، الذي يعطي رائحة الثوم، وتقاس فوائد تناول الثوم من خلال احتوائها على أكبر كمية من مادة الألليسين، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 3 النياسين، ويحتوي على معادن مثل الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والسكريات.
فوائد الثوم على الريق للجسم
للثوم فوائد رائعة لعلاج الكثير من الأمراض والوقاية منها كما أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات، تعرفوا على هذه الفوائد ولكن قبل أن تجربوها يجب أن تستشيروا الطبيب أولا:
لمعرفة الفوائد ادخل هنا
https://www.4algeria.com/forum/javascript%3Avoid(0);
فصوص الثوم اعتبرت في العصر اليوناني الترياق الذي يعالج الأمراض المختلفة، وهذا لأن الثوم يتكون من العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية، كما أنه يحتوي على العقار المناعي الطبيعي الأس _ألليل سيستين، وعند هرس الثوم تتحول هذه المادة إلى الألليسين وتتفاعل مع إنزيم الألينيز، الذي يعطي رائحة الثوم، وتقاس فوائد تناول الثوم من خلال احتوائها على أكبر كمية من مادة الألليسين، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 3 النياسين، ويحتوي على معادن مثل الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والسكريات.
فوائد الثوم على الريق للجسم
للثوم فوائد رائعة لعلاج الكثير من الأمراض والوقاية منها كما أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات، تعرفوا على هذه الفوائد ولكن قبل أن تجربوها يجب أن تستشيروا الطبيب أولا:
لمعرفة الفوائد ادخل هنا
فوائد الثوم على الريق
فوائد الثوم على الريق فوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، للثوم فوائد عديدة للرجال والنساء وأيضا للشعر والبشرة والجنس والحامل، تعرف معن...
wordarabnet.blogspot.com