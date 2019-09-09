عروض وتخفيضات ضحمة على موقع جيربيست ليوم 10 سبتمبر 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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setif
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
في هذا الأسبوع اخترنا لكم كوبونات لأفضل المنتجات لهذا الشهر المطلوبة بكثرة ,

📌 نسخة 4/64GB, اللون الأزرق 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 158.99$ (145.1euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 😁😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lEBOrF
✂ الكوبون: GBNOTE732G


📌 نسخة 2/32GB
💰 السعر بعد الكوبون: 84.99$ (77.43euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A 😁😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2k3SA2K
✂ الكوبون: GB7A328999
📬 الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل



📌 اللون الأزرق, نسخة 4/64GB 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 173.99$ (157.78euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 😊😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2kbuHXh
✂ الكوبون: GBA36402
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📌 نسخة 4/128GB ✌
💰 السعر بعد الكوبون: 193.99$ (176.79euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2m7vlWj
✂ الكوبون: GBA312802



💰 السعر: 4.99$ (4.55euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض للسوار الذكي MPOW DS - D6 😎💛 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2kbGVPC


📌 قياس نبضات القلب, ضغط الدم, حساب الخطوات .. 😁
💰 السعر: 29.99$ (27.33euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض للساعة الذكية Zeblaze HYBRID Dual Modes Smart Watch 😍💓 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lLbs74



رام/ات 2/16GB 😊
💰 السعر بعد الكوبون: 20.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز Alfawise S95 TV Box 😎😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2m9yzsr
✂ الكوبون: LIMITED090605



اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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