عروض وتخفيضات ضحمة على موقع جيربيست ليوم 10 سبتمبر 2019

kernani
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
في هذا الأسبوع اخترنا لكم كوبونات لأفضل المنتجات لهذا الشهر المطلوبة بكثرة ,
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 158.99$ (145.1euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lEBOrF
الكوبون: GBNOTE732G
نسخة 2/32GB
السعر بعد الكوبون: 84.99$ (77.43euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2k3SA2K
الكوبون: GB7A328999
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
اللون الأزرق, نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 173.99$ (157.78euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kbuHXh
الكوبون: GBA36402
--
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 193.99$ (176.79euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2m7vlWj
الكوبون: GBA312802
السعر: 4.99$ (4.55euro) !!
تخفيض للسوار الذكي MPOW DS - D6 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kbGVPC
قياس نبضات القلب, ضغط الدم, حساب الخطوات ..
السعر: 29.99$ (27.33euro) !!
تخفيض للساعة الذكية Zeblaze HYBRID Dual Modes Smart Watch !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lLbs74
رام/ات 2/16GB
السعر بعد الكوبون: 20.99$ !!
تخفيض لجهاز Alfawise S95 TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2m9yzsr
الكوبون: LIMITED090605
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
في هذا الأسبوع اخترنا لكم كوبونات لأفضل المنتجات لهذا الشهر المطلوبة بكثرة ,
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 158.99$ (145.1euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lEBOrF
الكوبون: GBNOTE732G
نسخة 2/32GB
السعر بعد الكوبون: 84.99$ (77.43euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi 7A !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2k3SA2K
الكوبون: GB7A328999
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
اللون الأزرق, نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 173.99$ (157.78euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kbuHXh
الكوبون: GBA36402
--
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 193.99$ (176.79euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2m7vlWj
الكوبون: GBA312802
السعر: 4.99$ (4.55euro) !!
تخفيض للسوار الذكي MPOW DS - D6 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kbGVPC
قياس نبضات القلب, ضغط الدم, حساب الخطوات ..
السعر: 29.99$ (27.33euro) !!
تخفيض للساعة الذكية Zeblaze HYBRID Dual Modes Smart Watch !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lLbs74
رام/ات 2/16GB
السعر بعد الكوبون: 20.99$ !!
تخفيض لجهاز Alfawise S95 TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2m9yzsr
الكوبون: LIMITED090605
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia