متوفر 100 دولار PAYONEER مقابل CCP

NASSIM43

NASSIM43

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
21
محل الإقامة
ALGERA
الجنس
ذكر
بيانات المعاملة المالية:

إسم البائع NASSIM
المبلغ المتاح 100 دولار
سعر البيع189.00 د.ج
ثابتالبنك الإلكترونيPayoneer - بايونير
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 دولار بايونير
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-التحويل عبر c2c
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 09:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-أقل مبلغ للحجز 50$ و الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 
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