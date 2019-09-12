موقع جديد لتتبع الطرود في الجزائر suividz.com

suividz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- bba
- الجنس
- ذكر
اقدم لكم موقع و تطبيق SUIVI DZ لتتبع الطرود البريدية في الجزائر
العديد منكم يتسوق من ebay,gearbest,aliexpress و المتاجر الاخرى
و يحصل على رقم تتبع مسجل ,يمكنكم تتبع و معرفة مسار طردك في الجزائر
رابط الموقع Site : https://suividz.com
رابط التطبيق على Google Play : SUIVI DZ COURRIER & COLIS #1
بعض المميزات :
* موقع سهل الاسخدام .
* تطبيق اندرويد سهل الاستخدام .
* معلومات دقيقة و في الوقت الحقيقي .
* نظام تنبيه آلي عبر البريد الالكتروني عند تحديث معلومات التتبع ...
صور من الحاسوب
صور من التطبيق و الموقع
رابط الموقع Site : https://suividz.com
رابط التطبيق على Google Play : https://suividz.com/app
العديد منكم يتسوق من ebay,gearbest,aliexpress و المتاجر الاخرى
و يحصل على رقم تتبع مسجل ,يمكنكم تتبع و معرفة مسار طردك في الجزائر
رابط الموقع Site : https://suividz.com
رابط التطبيق على Google Play : SUIVI DZ COURRIER & COLIS #1
بعض المميزات :
* موقع سهل الاسخدام .
* تطبيق اندرويد سهل الاستخدام .
* معلومات دقيقة و في الوقت الحقيقي .
* نظام تنبيه آلي عبر البريد الالكتروني عند تحديث معلومات التتبع ...
صور من الحاسوب
صور من التطبيق و الموقع
رابط الموقع Site : https://suividz.com
رابط التطبيق على Google Play : https://suividz.com/app