موقع جديد لتتبع الطرود في الجزائر suividz.com

اقدم لكم موقع و تطبيق

SUIVI DZ

لتتبع الطرود البريدية في الجزائر

صور من الحاسوب

صور من التطبيق و الموقع

رابط الموقع Site : https://suividz.com

رابط التطبيق على Google Play :

https://suividz.com/app

العديد منكم يتسوق من ebay,gearbest,aliexpress و المتاجر الاخرىو يحصل على رقم تتبع مسجل ,يمكنكم تتبع و معرفة مسار طردك في الجزائر* موقع سهل الاسخدام .* تطبيق اندرويد سهل الاستخدام .* معلومات دقيقة و في الوقت الحقيقي .* نظام تنبيه آلي عبر البريد الالكتروني عند تحديث معلومات التتبع ...