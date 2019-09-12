موقع جديد لتتبع الطرود في الجزائر suividz.com

S

suividz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
22
محل الإقامة
bba
الجنس
ذكر
اقدم لكم موقع و تطبيق SUIVI DZ لتتبع الطرود البريدية في الجزائر

العديد منكم يتسوق من ebay,gearbest,aliexpress و المتاجر الاخرى
و يحصل على رقم تتبع مسجل ,يمكنكم تتبع و معرفة مسار طردك في الجزائر

رابط الموقع Site : https://suividz.com
رابط التطبيق على Google Play : SUIVI DZ COURRIER & COLIS #1

بعض المميزات :
* موقع سهل الاسخدام .
* تطبيق اندرويد سهل الاستخدام .
* معلومات دقيقة و في الوقت الحقيقي .
* نظام تنبيه آلي عبر البريد الالكتروني عند تحديث معلومات التتبع ...

صور من الحاسوب





صور من التطبيق و الموقع





رابط الموقع Site : https://suividz.com
رابط التطبيق على Google Play : https://suividz.com/app
 
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