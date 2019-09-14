الدراسه في روسيا عبر خدمه جدوى



"الدراسه في روسيا عبر خدمه "جدوى" الذكيه ، وكيفيه التقديم إلى الجامعات الروسيه بدون شركات وساطه وتجنُب المشاكل التي يقع فيها الطُلاب والتي قد تؤدي إلى تأخير الدخول إلى الجامعه او الترحيل المؤقت ، توفر خدمه جدوى اماكن دراسيه في اعرق الجامعات الروسيه والتقديم امن عبر هيئه التدريس مباشره داخل الجامعه بدون شركات وساطه، كذلك نوفر البحث عن الاماكن المتاحه والمراسله وإنجاز الإجرائات الجامعيه والإستقبال في المطار ومتابعه الطالب طوال رحلته التعليميه في روسيا"