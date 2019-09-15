ابنة عائشة
:: عضو منتسِب ::
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طريقة الوضوء الصحيح
1- استحضار النية في القلب.
2- التسمية: فيقول: «باسم الله».
3- غسل الكفين (ثلاث مرات).
4- التسوُّك: ومحله عند المضمضة.
5- التمضمض، والاستنشاق، والاستنثار (ثلاث مرات).
- والمضمضة: هي إدخال الماء في الفم وتحريكه.
- والاستنشاق: هو جذب الماء بالنفس في الأنف.
- وتكون المضمضة والاستنشاق بغَرْفة واحدة.
- والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف.
6- غسل الوجه (ثلاث مرات) مع تخليل اللحية.
- وحدّ الوجه: من منابت شعر الرأس إِلى أسفل الذقن طولًا، ومن الأذن إِلى الأذن عرضًا.
7- غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك.
8- مسح الرأس: ويكون بتبليل اليد بالماء، ثم مسح مقدَّم الرأس إِلى قفاه، ثم الرجوع إِلى مقدَّمه مرة أخرى (مرة واحدة).
9- مسح وسط الأذنين بالسبابتين، وظاهرَهما بالإبهامين (مرة واحدة).
10- غسل الرجل اليمنى إِلى الكعبين (ثلاث مرات)، ثم اليسرى كذلك.
11- الدعاء بعد الفراغ من الوضوء بقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» (رواه مسلم) «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» (رواه الترمذي) «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» (رواه النسائي).
المصدر...
1- استحضار النية في القلب.
2- التسمية: فيقول: «باسم الله».
3- غسل الكفين (ثلاث مرات).
4- التسوُّك: ومحله عند المضمضة.
5- التمضمض، والاستنشاق، والاستنثار (ثلاث مرات).
- والمضمضة: هي إدخال الماء في الفم وتحريكه.
- والاستنشاق: هو جذب الماء بالنفس في الأنف.
- وتكون المضمضة والاستنشاق بغَرْفة واحدة.
- والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف.
6- غسل الوجه (ثلاث مرات) مع تخليل اللحية.
- وحدّ الوجه: من منابت شعر الرأس إِلى أسفل الذقن طولًا، ومن الأذن إِلى الأذن عرضًا.
7- غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك.
8- مسح الرأس: ويكون بتبليل اليد بالماء، ثم مسح مقدَّم الرأس إِلى قفاه، ثم الرجوع إِلى مقدَّمه مرة أخرى (مرة واحدة).
9- مسح وسط الأذنين بالسبابتين، وظاهرَهما بالإبهامين (مرة واحدة).
10- غسل الرجل اليمنى إِلى الكعبين (ثلاث مرات)، ثم اليسرى كذلك.
11- الدعاء بعد الفراغ من الوضوء بقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» (رواه مسلم) «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» (رواه الترمذي) «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» (رواه النسائي).
المصدر...
كيفية الوضوء الصحيح ونواقضه، فقه الطهارة - فقه العبادات المصور
الوضوء في اللغة: الحسن والنظافة، وفي الشرع: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية التطهر،تعرف على كيفية الوضوء الصحيح وأركانه وواجباته وسنن الوضوء ونواقض الوضوء وشروطه وفضائله على فقه العبادات
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