العمل عبر الإنترنت لجمع رأس مال بسيط لتبدأ مشاريعك من الصفر

بسم الله الرحمان الرحيماليوم سأطرح موقع يمكنك من العمل على الإنترنت وكسب رأس مال وإن كان متواضعا لكنه مناسب لمن يريد أن يبدأ بمشروع على الإنترنت من الصفر،هذا التطبيق الذي سنعمل عليه يعطيك أكواد كابتشا وتقوم بحلها وستأخذ مقابل كل حل كابتشا صحيح من 0.0004$ إلى 0.001$ ولكن إذا كنت تعمل بجد يمكنك أن تجمع حتى 1$ في اليوم مقابل حل 1000 ري كابتشا، لأنه يوجد نوعين من الكابتشا، يوجد الكابتشا العادية والتي يصل ثمن حلها إلى 0.0004$ أي 0.4$ لكل 1000 كابتشا، ويوجد ري كابتشا وهي التي يصل ثمن حلها إلى0.001$ يعني 1$ لكل 1000 كابتشا،هذا هو رابط إحالة الموقع لمن يهمه الأمر ويريد التسجيل في الموقع وبدأ العمل:وشكرا