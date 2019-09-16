ابنة عائشة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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حكم المسح على الخفين والمسح على الجوارب
يشرع المسح على الخفين والجوربين؛ لأحاديث كثيرة منها: ما روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه -حين سئل عن المسح على الخفين- أنه قال: «كان رسول الله (ص) يمْسَحُ عَليْهِما» (متفق عليه).
تعرف على ...
شروط المسح على الشراب
كيفية المسح على الجوارب
المصدر
https://www.al-feqh.com/ar/الطهارة-المسح-على-الخفين-والجوربين-والجبيرة-والعصابة-ونحو-ذلك
يشرع المسح على الخفين والجوربين؛ لأحاديث كثيرة منها: ما روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه -حين سئل عن المسح على الخفين- أنه قال: «كان رسول الله (ص) يمْسَحُ عَليْهِما» (متفق عليه).
تعرف على ...
شروط المسح على الشراب
كيفية المسح على الجوارب
المصدر
https://www.al-feqh.com/ar/الطهارة-المسح-على-الخفين-والجوربين-والجبيرة-والعصابة-ونحو-ذلك