تحميل برنامج تحويل الصور الى كرتون للكمبيوتر مجانا برابط مباشر

ABDALLAHECO
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- 6 جانفي 2012
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سنتطرق اليوم للحديث عن تنزيل برنامج تحويل الصور الى رسوم كرتونيية مجانا للكمبيوتر فالبرنامج جد رائع ويمكنكم عبره تحويل الصورة الى رسم كرتون او صورة كرتونيه بأقل جهد ممكن ، فبرنامج تحويل الصور الى رسم كرتوني يمتلك واجهة بسيطة جميلة جدا كما انها سهلة الاستخدام اضافة الى حجم البرنامج الصغير جدا بخيث لا يؤثر على الحاسوب كما انه سهل التحميل ولا يتطلب اي اشتراك لكونه مجاني التحميل ومن مميزات البرنامج انه يدعم مختلف انظمة التشغيل ومن أهم فوائد تحميل برنامج تحويل الصور الى كرتون إنمي للكمبيوتر الفعالية في الأداء حيث يتم تحويل صورتك الى كرتون فى اقل من دقيقة مع توفر مجموعة كبيرة من الأشكال والتأثيرات المختلفة علي الصورة والتي يمكن كتابة نص عليها والأختيار من بين الخطوط .
لتنزيل البرنامج اضغط على من هنا
لتنزيل البرنامج اضغط على من هنا