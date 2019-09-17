موجبات الغسل

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ابنة عائشة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 سبتمبر 2019
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
موجبات الغسل
1- خروج المنيّ
لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبا فَٱطَّهَّرُواْۚ) [المائدة: 6] ولقوله (ص) لعلي رضى الله عنه: «فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ» (رواه أبو داود).
2- الجماع
لقوله (ص): «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (رواه الترمذي).
3- إسلام الكافر
لأن «النبي (ص)أمر قيسَ بنَ عاصِمٍ حين أسْلَمَ أن يَغْتَسِل »(رواه أبو داود).
4- انقطاع دم الحيض والنفاس
لحديث عائشة أن النبي (ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي» (متفق عليه).
5- الموت
لقوله (ص) في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ-» (متفق عليه).

لمعرفة المزيد عن
كيفية الأغتسال
المصدر
كيفية الاغتسال والطهارة من الحيض والجنابة - فقه العبادات المصور
 
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