كيفية الأغتسال

الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء بنية الاغتسال بأي صفة كانت، لكن يستحب أن يقتدي بصفة غسل النبي (ص) وهي كما وصفتها أم المؤمنين مَيْمُونَة -رضي الله عنها- حيث قالت: «وَضَعَ رَسُولُ اللهِ (ص) وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ» (رواه البخاري)فكيفية الأغتسال إذن:1- يغسل كفيه مرتين أو ثلاثا.2- يغسل فرجه.3- يضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا.4- يتوضأ وضوءه للصلاة دون رجليه.5- يفيض على رأسه الماء.6- يغسل سائر جسده.7- يتنحى ويغسل رجليه.لمعرفة المزيد عنالمصدر