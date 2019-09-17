كيفية التيمم

متى يشرع

التيمم

؟

1- عند عدم وجود الماء

2- عند العجز عن استعمال الماء وإِن وُجِد

3- عند خوف الضرر باستعمال الماء

لقول الله جل وعلا:[المائدة: 6]. ولا يعد الإنسان غير واجد للماء إذا لم يبحث عنه.كالمريض أو الكبير الذي لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يساعده على الوضوء.المريضكبير السن- ومن ذلك:أ- المريض الذي لو استعمل الماء لزاد مرضه.ب- شخص في شدة برد، وليس عنده ما يسخن به الماء، ويغلب على ظنه أنه لو اغتسل أصابه مرض؛(رواه أبو داود).ج- إِذا كان في مكان بعيد، وليس معه إِلا ماء قليل يحتاجه للشرب، ولا يستطيع إِحضار غيره.