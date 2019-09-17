كيفية التيمم

متى يشرع التيمم؟
1- عند عدم وجود الماء
لقول الله جل وعلا: ( فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗفَتَيَمَّمُواْ ) [المائدة: 6]. ولا يعد الإنسان غير واجد للماء إذا لم يبحث عنه.
2- عند العجز عن استعمال الماء وإِن وُجِد
كالمريض أو الكبير الذي لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يساعده على الوضوء.
المريض
كبير السن
3- عند خوف الضرر باستعمال الماء
- ومن ذلك:
أ- المريض الذي لو استعمل الماء لزاد مرضه.
ب- شخص في شدة برد، وليس عنده ما يسخن به الماء، ويغلب على ظنه أنه لو اغتسل أصابه مرض؛ لما ثبت من إقرار النَّبِيِّ (ص) لعمرو بن العاص حين صلى بأصحابه، وقد تيمم لشدة البرد (رواه أبو داود).
ج- إِذا كان في مكان بعيد، وليس معه إِلا ماء قليل يحتاجه للشرب، ولا يستطيع إِحضار غيره.
1- عند عدم وجود الماء
لقول الله جل وعلا: ( فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗفَتَيَمَّمُواْ ) [المائدة: 6]. ولا يعد الإنسان غير واجد للماء إذا لم يبحث عنه.
2- عند العجز عن استعمال الماء وإِن وُجِد
كالمريض أو الكبير الذي لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يساعده على الوضوء.
3- عند خوف الضرر باستعمال الماء
- ومن ذلك:
أ- المريض الذي لو استعمل الماء لزاد مرضه.
ب- شخص في شدة برد، وليس عنده ما يسخن به الماء، ويغلب على ظنه أنه لو اغتسل أصابه مرض؛ لما ثبت من إقرار النَّبِيِّ (ص) لعمرو بن العاص حين صلى بأصحابه، وقد تيمم لشدة البرد (رواه أبو داود).
ج- إِذا كان في مكان بعيد، وليس معه إِلا ماء قليل يحتاجه للشرب، ولا يستطيع إِحضار غيره.